Глава держави розповів про новий український санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з Росією. Відповідний указ вже оприлюднили, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про ворожі обстріли

Зеленський зауважив, що сьогодні хотів би підтримати всі ті українські міста й громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів Росії, зокрема:

Херсонщину й Херсон, якому окупант мститься за свій програш;

Запоріжжя;

міста Донеччини та Луганщини, які Росія прагне просто спалити;

Харківщину й Харків – лише по Харкову й лише від початку цього року – менш ніж за 2 з половиною місяці – ворог ударив уже більш як 40 ракетами;

Нікополь, Марганець – Дніпропетровщину;

Сумщину;

Чернігівщину.

Ракети й артилерія, безпілотники та міномети – держава-зло використовує різну зброю. Але з однією метою. З метою знищити життя й не залишити нічого людського. Руїни, уламки, воронки від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя,

– наголосив глава держави.

Він додав, що сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин по продукти. Загинули троє українців загинули. Президент висловив свої співчуття їхнім рідним.

"У Запоріжжі російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору й стане прикладом поразки та справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Кремлю не зупинити", – заявив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський подякував військовим

Президент подякував бійцям ОСУВ "Північ" за знищення ракети й "Шахіда" російських терористів.

"Бійці нашої ППО на Чернігівщині, бійці 2-го окремого полку Нацгвардії на Сумщині – дякую вам, хлопці! Дякую всім нашим бійцям на Півдні, які знищують склади, логістику й місця розташування окупантів! Кожна підірвана ворожа позиція – це врятовані українські життя. ОСУВ "Хортиця", – зазначив глава держави.

Він особливо відзначив:

92-гу окрему механізовану бригаду імені Івана Сірка, 80-ту бригаду – українських десантників, 5-ту окрему штурмову бригаду. Адже всі вони разом з іншими воїнами боронять Бахмут.

54-ту окрему механізовану бригаду імені гетьмана Мазепи та 81-шу окрему аеромобільну бригаду, які діють на Донбасі.

"Дякую всім, хто допомагає нашим підрозділам! Дякую кожному й кожній, хто підтримує наших цивільних людей у прифронтових та прикордонних районах! Дякую всім, хто переконує світ, що потрібно саме зараз проявити більше рішучості!", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що зараз готуються активні дії України проти окупанта, щоб кожен постріл по наших відізвався державі-терористці відповідальністю.

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Україна підготувала нові санкційні рішення

Зеленський зазначив, що вже є новий наш санкційний крок України проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із державою-агресоркою. Відповідний указ вже оприлюднили. Мовиться про понад 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом:

працювали проти України,

виводили кошти з нашої держави,

фінансували різні російські комбінації.

Президент зазначив, що це рішення готувалося певний час – воно ґрунтовно пропрацьоване й закриває схеми на десятки мільярдів.

"І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди. І всіма цивілізованими засобами. Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за нашу державу! Слава всім, хто допомагає! Світла пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор!" – підсумував глава держави.