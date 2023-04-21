Заседание Ставки и производство оружия: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером, 21 апреля, традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, что провел заседание Ставки.

Зеленский подчеркнул, что 21 апреля состоялось очередное заседание Ставки. В частности, докладывали генералы Александр Сырский, Александр Тарнавский, Кирилл Буданов, представители правительства.

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Украинский лидер добавил, что постоянно анализируют ход боевых действий, а также самые горячие и все потенциально опасные направления. Зеленский подчеркнул, что передовая – приоритет номер один.

Обращение Зеленского 21 апреля: смотрите видео

Зеленский подчеркнул, что Украина готовит новые бригады и подразделения. Они еще проявят себя на фронте.

Все в Украине должны понимать, что главной задачей государства является деоккупация наших территорий, возвращение наших земель и наших людей из российской неволи. Ресурсы государства направляются, прежде всего, на эту задачу. И я благодарен всем, кто помогает,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас, как и в прошлом году, необходимо сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне.

"Хочу сегодня отдельно поблагодарить каждого и каждую, кто на государственных оборонных предприятиях и в приобщившемся бизнесе, производит оружие и амуницию, дроны, всех, кто ремонтирует технику, кто создает новую технику, в частности для разминирования", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил: он благодарит за то, что, несмотря на все, Украина наращивает свой оборонный производственный потенциал.

Кроме того, украинский лидер рассказал о разговоре с президентом Европейского банка реконструкции и развития. Она посетила Киев. Зеленский подчеркнул, что ключевое:

реальное экономическое взаимодействие ЕБРР с Украиной;

вовлеченность банка в восстановление и развитие Украины.

Зеленский отметил, что каждая инвестиция сейчас, каждое сохраненное или созданное рабочее место в Украине, каждый реализуемый экономический проект – это тоже защита.

Также Зеленский поблагодарил воинов.

"Бахмут. За смелые действия – 5-й отдельной штурмовой бригаде. Спасибо, ребята! Лиманское направление. За устойчивость и надежное удержание позиций – 66-я отдельная механизированная бригада. Молодцы! 96-я Киевская зенитная ракетная бригада. Спасибо за меткость", – подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что благодарен всем, кто сейчас на позициях, в окопах, на боевых задачах, на боевом дежурстве, кто помогает фронту.