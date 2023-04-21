Зеленський наголосив, що 21 квітня відбулося чергове засідання Ставки. Зокрема, доповідали генерали Олександр Сирський, Олександр Тарнавський, Кирило Буданов, представники уряду.

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Український лідер додав, що постійно аналізують перебіг бойових дій, а також – найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки. Зеленський наголосив, що передова – пріоритет номер один.

Звернення Зеленського 21 квітня: дивіться відео

Зеленський наголосив, що наразі Україна готує нові бригади та підрозділи. Вони ще проявлять себе на фронті.

Усі в Україні маємо розуміти, що головним завданням держави є деокупація наших територій, повернення наших земель і наших людей із російської неволі. Ресурси держави спрямовуються передусім на це завдання. І я вдячний усім, хто допомагає,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що наразі, як і минулого року, необхідно зберігати єдність, мобілізованість та повну концентрацію на обороні.

Зеленський про виробничий потенціал України

"Хочу сьогодні окремо подякувати кожному й кожній, хто на державних оборонних підприємствах та в бізнесі, який долучився, виробляє зброю та амуніцію, дрони, усім, хто ремонтує техніку, хто створює нову техніку, зокрема для розмінування", – наголосив український лідер.

Зеленський додав: він дякує за те, що попри все Україна нарощує свій оборонний виробничий потенціал.

Окрім того, український лідер розповів про розмову з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку. Вона відвідала Київ. Зеленський наголосив, що ключове:

реальна економічна взаємодія ЄБРР з Україною;

залученість банку до відновлення та розвитку України.

Зеленський зауважив, що кожна інвестиція зараз, кожне збережене чи створене робоче місце в Україні, кожен реалізований економічний проєкт – це теж захист.

Також Зеленський подякував воїнам.

"Бахмут. За сміливі дії – 5-й окремій штурмовій бригаді. Дякую, хлопці! Лиманський напрямок. За стійкість і надійне утримання позицій – 66-та окрема механізована бригада. Молодці! 96-та Київська зенітна ракетна бригада. Дякую вам, воїни, за влучність", – наголосив український лідер.

Він зауважив, що вдячний всім, хто зараз на позиціях, в окопах, на бойових завданнях, на бойовому чергуванні, хто допомагає фронту.