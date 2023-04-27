Очень важное решение ПАСЕ и ответ России ударом по Константиновке: новое обращение Зеленского

Силы обороны продолжают сдерживать российское нашествие. Вечером 27 апреля президент Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что сегодня есть важный политический результат в Страсбурге, сообщает 24 Канал. На сессии ПАСЕ приняли резолюцию, определяющую, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида.

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Депортацию украинцев признали геноцидом

Зеленский отметил, что принятие резолюции, которой ПАСЕ признала, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида, – это первое признание такого факта на уровне столь высокой международной организации, объединяющей государства нашего континента.

Если говорить практически, это решение существенно поможет нашей глобальной работе по привлечению России и ее должностных лиц, включая руководителя государства-террориста, к ответственности именно за геноцид, геноцидную политику против Украины,

– заметил президент.

По его словам, депортация украинских детей – это:

один из вполне продуманных элементов попытки России стереть идентичность украинского народа, уничтожить саму сущность украинцев,

сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками.

"Именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически. Сегодня первая леди Украины обращалась в ПАСЕ – именно в отношении детей, семей… Наши парламентарии и наши дипломаты хорошо поработали", – заявил украинский лидер.

Он добавил, что Украина продолжит работать для возвращения всех депортированных детей и наказания России на всех уровнях – формальных и неформальных, с лидерами государств, на парламентском, правительственном, правоохранительном уровнях, в юридическом сообществе и в международных и межпарламентских организациях.

"Нам точно известны данные почти 20 тысяч детей, которые были вывезены и рассеяны по разным регионам государства-зла. Но очевидно, что это лишь часть более масштабных преступных действий. Таких детей может быть гораздо больше", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Европа и мир уже видели разные депортации и попытки уничтожения народов. Именно на российском примере – ответственностью страны-агрессорки и ее должностных лиц, виновных в геноциде, – стоит показать всем другим потенциальным источникам такого же зла, что безнаказанности больше никогда не будет.

"А приговоры за геноцид будут. Так же, как и за все остальные преступления России против Украины и наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Оккупанты продолжают цинические обстрелы

Президент рассказал, что в Николаеве уже завершился разбор завалов на месте ракетного удара, произошедшего сегодня ночью. В результате российской атаки есть более 20 раненых, еще один человек погиб.

Мои соболезнования родным и близким. Ракетами повреждены десятки обычных домов, два учебных заведения. "Калибры" против школы и колледжа, против жилой застройки,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что вечером еще один ракетный удар был нанесен по Константиновке Донецкой области. Оккупанты также повредили школу, больницу, жилые дома. К сожалению, есть и пострадавшие.

"К сожалению, юридическая машина мира долго набирает обороты. Но набирает. К сожалению, политическое давление мира на государство-террориста, санкционное давление еще не достигло полной силы. Но достигает", – заявил украинский лидер.

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Силы обороны делают все возможное

Зеленский рассказал, что украинские воины с первого дня этой битвы в защиту людей и человечности делают все возможное. И даже больше, чем возможно. Президент поблагодарил воинов на разных направлениях:

Авдеевка – 35-ю отдельную бригаду морской пехоты,

Марьинка – знаменитую "Семьдесят девятку",

Донецкое направление в целом – 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду,

Запорожское направление – бойцов 44-й отдельной артиллерийской бригады.

"Передал сегодня письменную благодарность воинам и командиру 95-й отдельной бригады ДШВ, которые очень мощно сражаются вблизи Кременной в Луганской области", – отметил украинский лидер.

Также он поблагодарил абсолютно всех, кто защищает Бахмут и уничтожает там врага так масштабно, как оккупант этого заслужил.

"Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых задачах! Спасибо всем в мире, кто нам помогает! Вечная память всем, чьи жизни унес российский террор! Слава Украине!" – подытожил глава государства.