Глава держави розповів, що сьогодні є важливий політичний результат у Страсбурзі, повідомляє 24 Канал. На сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, якою визначається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду.

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Депортацію українців визнали геноцидом

Зеленський зазначив, що ухвалення резолюції, якою ПАРЄ визнала, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду, – це перше визнання такого факту на рівні такої високої міжнародної організації, що об'єднує держави нашого континенту.

Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі щодо притягнення Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України,

– зауважив президент.

За його словами, депортація українських дітей – це:

один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність українського народу, знищити саму сутність українців,

свідомий злочин геноциду, скоєний російськими посадовцями.

"Саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично. Сьогодні перша леді України зверталася до ПАРЄ – саме щодо дітей, сімей… Наші парламентарі й наші дипломати добре попрацювали", – заявив український лідер.

Він додав, що Україна продовжить працювати для повернення всіх депортованих дітей і для покарання Росії на всіх рівнях – формальних і неформальних, із лідерами держав, на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, у юридичній спільноті та в міжнародних і міжпарламентських організаціях.

"Нам достеменно відомі дані майже 20 тисяч дітей, які були вивезені й розпорошені по різних регіонах держави-зла. Але очевидно, що це лише частина значно масштабніших злочинних дій. Таких дітей може бути значно більше", – наголосив глава держави.

Він зазначив, що Європа та світ уже бачили різні депортації та спроби знищення народів. Саме на російському прикладі – відповідальністю країни-агресорки та її посадовців, винних у геноциді, – варто показати всім іншим потенційним джерелам такого ж зла, що безкарності більше ніколи не буде.

"А вироки за геноцид будуть. Так само, як і за всі інші злочини Росії проти України й наших людей", – підкреслив Зеленський.

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Окупанти продовжують цинічні обстріли

Президент розповів, що в Миколаєві вже завершився розбір завалів на місці ракетного удару, який стався сьогодні вночі. Внаслідок російської атаки є понад 20 поранених, ще одна людина загинула.

Мої співчуття рідним і близьким. Ракетами пошкоджені десятки звичайних будинків, два навчальні заклади. "Калібри" проти школи й коледжу, проти житлової забудови,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що ввечері ще один ракетний удар був завданий по Костянтинівці Донецької області. Окупанти також пошкодили школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є й постраждалі.

"На жаль, юридична машина світу довго набирає обертів. Але набирає. На жаль, політичний тиск світу на державу-терориста, санкційний тиск ще не досяг повної сили. Але досягає", – заявив український лідер.

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Сили оборони роблять все можливе

Зеленський розповів, що українські воїни від першого дня цієї битви на захист людей та людяності роблять абсолютно все можливе. І навіть більше, ніж можливо. Президент подякував воїнам на різних напрямках:

Авдіївка – 35-тій окремій бригаді морської піхоти,

Мар'їнка – славетній "Сімдесятдев'ятці",

Донецький напрямок загалом – 55-тій окремій артилерійській бригаді,

Запорізький напрямок – бійцям 44-ї окремої артилерійської бригади.

"Передав сьогодні письмову подяку воїнам і командиру 95-ї окремої бригади ДШВ, які дуже потужно б'ються поблизу Кремінної на Луганщині", – зазначив український лідер.

Також він окремо подякував абсолютно всім, хто боронить Бахмут і знищує там ворога так масштабно, як окупант на це заслужив.

"Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях! Дякую всім у світі, хто нам допомагає! Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор! Слава Україні!" – підсумував глава держави.