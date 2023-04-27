Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Ймовірно, це своєрідна помста росіян за ліквідацію флагмана їхніх ВМС "Москва".
Це той самий крейсер, який у перший день повномасштабного вторгнення запропонував українським військовим на остові Зміїний скласти зброю та здатися. Натомість захисники, розуміючи увесь масштаб можливих наслідків, послали його у відомому напрямку. Крейсер рухався туди кілька місяців й у квітні нарешті дістався до пункту призначення.
Цікаво На вулицях Москви буде різанина, – Подоляк про звільнення російських генералів
Росія оголосила в розшук Неїжпапу
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Військово-морських сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапу. Йому заочно повідомили про підозру за статтею 317 КК РФ.
Мовиться про "посягання на життя співробітника правоохоронного органу". За законодавством країни-терористки, українському військовому нібито загрожує довічне ув'язнення.
На тлі цього провадження, до Хамовницького районного суду Москви скерували клопотання про "заочне затримання" Неїжпапи. Судді винесли ствердне рішення, відповідно командувача ВМС України "заочно затримали" на території Росії.
Зауважте Залужний показав, як морпіхи знищують ворога на підступах до Вугледару: потужні кадри
Коротко про Олексія Неїжпапу
- Олексій Неїжпапа народився у Севастополі у 1976 році.
- Він став командувачем Військово-морських сил України з червня 2020 року. До цього військовий обіймав посаду заступника командувача.
- Також він був начальником похідного штабу на кораблі управління "Славутич", який успішно завершив виконання завдань у рамках активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor.
- У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський надав Неїжпапі військове звання віцеадмірала.
- Командувача ВМС ЗСУ нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.