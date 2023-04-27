Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Вероятно, это своеобразная месть россиян за ликвидацию флагмана их ВМС "Москва".
Это тот самый крейсер, который в первый день полномасштабного вторжения предложил украинским военным на остове Змеиный сложить оружие и сдаться. Защитники, понимая весь масштаб возможных последствий, послали его в известном направлении. Крейсер двигался туда несколько месяцев и в апреле наконец-то добрался до пункта назначения.
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Россия объявила в розыск Неижпапу
Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу. Ему заочно сообщили о подозрении по статье 317 УК РФ.
Речь идет о "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По законодательству страны-террористки, украинскому военному якобы грозит пожизненное заключение.
На фоне этого производства в Хамовнический районный суд Москвы направили ходатайство о "заочном задержании" Неижпапы. Судьи вынесли утвердительное решение, соответственно, командующего ВМС Украины "заочно задержали" на территории России.
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Коротко об Алексее Неижпапе
- Алексей Неижпапа родился в Севастополе в 1976 году.
- Он стал командующим Военно-морских сил Украины с июня 2020 года. До этого военный занимал должность заместителя командующего.
- Также он был начальником походного штаба на корабле управления "Славутич", успешно завершившего выполнение задач в рамках активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor.
- В апреле 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил Неижпапе воинское звание вице-адмирала.
- Командующего ВМС ВСУ наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.