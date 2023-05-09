Мощный оборонный пакет от США и признание террористической ЧВК "Вагнера": обращение Зеленского

Силы обороны продолжают героически отражать атаки российских оккупантов. Вечером 9 мая президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что есть очередные хорошие новости от партнеров, сообщает 24 канал. Из того, что можно сказать публично, есть новый оборонный пакет от Соединенных Штатов.

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Президент рассказал о важности Дня Европы

Зеленский рассказал, что сегодня все смогли увидеть – когда государству возвращена честная история, то последовательность событий приобретает особый смысл:

Вчера, 8 мая, Европа и мир вспоминали об общей победе над агрессией нацизма, о капитуляции того зла.

А сегодня, 9 мая, Украина вместе со всей свободной Европой, отмечая День Европы, чествует достижение, которого бы просто не было, если бы не было победы над нацизмом.

Не было бы у нас такой объединенной Европы – Европы без агрессий и реваншизма, Европы, уважающей разные культуры, преодолевающей споры исключительно в правовой плоскости и гордящейся разнообразием на нашем континенте,

– заявил президент.

По его словам, чем больше люди будут знать честную историю и будут видеть общее между жестокими агрессиями XX и XXI веков, тем больше будут ценить эту последовательность.

"День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а сразу за ним – День Европы, Европы как реализованной мечты о мирном континенте. И это лишь вопрос времени, когда мы сможем восстановить постоянный и справедливый мир для нашей части Европы, для Украины", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что это только вопрос времени:

когда и нынешний агрессор проигрывает, как проигравший 78 лет назад

когда и русский реваншизм будет раздавлен храбростью украинских воинов и общей силой свободного мира.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии

Глава государства отметил, что сегодня День Европы в Украине отмечался вместе с Европой.

Визит Урсулы фон дер Ляен, госпожа Президент Европейской комиссии, был и символичен именно в этот день, и очень продуктивным,

– заявил президент.

Во время встречи обсудили:

оборона Украины – то, чего нужно достичь, и то, чего наше государство ожидает от партнеров;

санкционное давление на Россию, активно готовящийся 11-й санкционный пакет против России;

политические перспективы Украины по европейской интеграции;

экспортный спор с соседями нашей страны в ЕС – нужно преодолеть его в четком духе существующей договорной базы.

"Спасибо госпоже Президенту Еврокомиссии и за участие в сегодняшней встрече наших партнеров, работающих по созданию трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Всего 37 участников встречи – государства и международные институты. Обратился к участникам, призывал двигаться без остановок на пути к полной ответственности агрессора ", – отметил украинский лидер.

Он также встретился с сообществами европейских университетов – Британии, Швеции, Франции, Италии, Испании, Венгрии и, конечно, с украинскими студентами.

"Поговорили с ними о смелости, которая всегда будет нужна Европе, и о том, как мы все вместе можем приблизить нашу общую победу", – добавил глава государства.

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Франция признала ППК "Вагнера" террористической организацией

Зеленский рассказал, что есть еще хорошие новости от партнеров Украины.

Из того, что можно сказать публично, есть новый оборонный пакет от Соединенных Штатов. Общий объем – 1 миллиард 200 миллионов долларов. Артиллерия, защита от ракет и беспилотников террористов, другие вещи для усиления наших защитников и защитниц,

– заметил президент.

Он поблагодарил президента США Джозефа Байдена, Конгресса – обе партии, – и каждую американскую семью за неизменную поддержку и за американскую силу, которая придает Украине прочность.

"Работаем также и с другими партнерами над дополнительными оборонными пакетами – добавляем новые возможности для наших воинов. Отдельная признательность парламента Франции за сегодняшнее решение о признании террористической российской псевдочастной группы "Вагнер", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, это то, что должно быть принято всем миром – каждое проявление терроризма должно быть уничтожено, а каждый террорист – осужден.

Кроме этого, глава государства поблагодарил Воздушные силы и всех украинских воинов других родов войск, которые осуществляют противовоздушную оборону после того, как государство-террорист в очередной раз пыталось поиздеваться над украинцами и в очередной раз проиграло нашим защитникам и защитницам неба.

"Слава всем, кто защищает Украину и украинцев! Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем, кто вместе с нами возвращает Европе мир и справедливость! Слава Украине!" – подытожил президент.