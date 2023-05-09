Глава держави зазначив, що є чергові хороші новини від партнерів, повідомляє 24 Канал. З того, що можна сказати публічно, – є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів.

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Президент розповів про важливість Дня Європи

Зеленський розповів, що сьогодні всі змогли побачити – коли державі повернуто чесну історію, то послідовність подій набуває особливого сенсу:

Учора, 8 травня, Європа та світ згадували про спільну перемогу над агресією нацизму, про капітуляцію того зла.

А сьогодні, 9 травня, Україна разом з усією вільною Європою, відзначаючи День Європи, вшановує досягнення, якого просто не було б, якби не було перемоги над нацизмом.

Не було б у нас такої об'єднаної Європи – Європи без агресій і реваншизму, Європи, що поважає різні культури, яка долає суперечки виключно у правовій площині і яка пишається різноманіттям на нашому континенті,

– заявив президент.

За його словами, що більше люди знатимуть чесну історію і бачитимуть спільне між жорстокими агресіями XX і XXI століть, то більше цінуватимуть цю послідовність.

"День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а одразу за ним – День Європи, Європи як реалізованої мрії про мирний континент. І це лише питання часу, коли ми зможемо відновити сталий і справедливий мир для нашої частини Європи, для України", – зауважив український лідер.

Він додав, що це лише питання часу:

коли й теперішній агресор програє, як той агресор, що програв 78 років тому,

коли й російський реваншизм буде роздавлений хоробрістю українських воїнів та спільною силою вільного світу.

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