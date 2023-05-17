Совет Европы поддержал нашу формулу мира, а Эстония – вступление в НАТО: обращение Зеленского
Силы обороны продолжают защищать Украину от оккупантов. Вечером 17 мая президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.
Глава государства заявил, что нужно еще больше консолидации мира для давления на Россию и еще больше сил для наших воинов, сообщает 24 Канал.
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Российский удар убил ребенка
Президент рассказал, что сегодня российский обстрел Херсонщины унес жизнь еще одного ребенка – мальчика, которого звали Всеволод. В июле ему должно было исполниться 6 лет.
Мои соболезнования родным и близким! Это был еще один артиллерийский удар террористов. Люди просто были на улице возле обычного магазина,
– отметил Зеленский.
По его словам, очередные обстрелы Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей снова и снова доказывают, что нужно еще больше:
- консолидации мира для давления на Россию;
- силы для украинских воинов, чтобы уничтожать каждую позицию террористов;
- поддержки для украинцев, чтобы спасать жизнь и возвращать безопасность для наших городов и сел.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
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Елена Зеленская посетила Корею
Сегодня президент провел несколько подготовительных совещаний по новым шагам по укреплению украинской обороны и наших международных позиций. Также успешно состоялся визит украинской делегации в Республику Корея.
Чиновники, первая леди Украины. Были встречи, переговоры разного уровня, обращение Елены к народу Кореи и всем народам региона на значимом форуме "Азиатское лидерство". Я благодарю господина Президента Республики Корея за четкое осуждение российской агрессии и поддержку глобальных усилий ради мира,
– заметил украинский лидер.
Он добавил, что есть и важное решение Совета Европы – в итоговой резолюции состоявшегося в Исландии саммита зафиксировали поддержку украинской формулы мира.
"И это важно, что Европа настолько консолидирована ради честного мирного плана. Спасибо за это всем лидерам нашей Европы и каждому государству – участнику Совета Европы", – заявил глава государства.
По его словам, на основе именно такой консолидации и дальше будут ограничивать возможности государства-террориста продолжать его агрессию и увеличивать возможности Украины возвращать справедливость, освобождать свою землю и спасать людей.
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Во Франции и Эстонии приняли важные решения
Зеленский отдельно поблагодарил парламентариев двух европейских стран за их решения, в частности:
- Сенат Франции сегодня проголосовал за признание Голодомора 32 – 33 годов геноцидом украинского народа. Президент отметил, что он благодарен каждому и каждой, кто поддержал это решение, ведь укреплять историческую правду – это миссия сильных.
- Парламент Эстонии в свою очередь принял заявление в поддержку стремления Украины стать полноправным членом НАТО и призвал Альянс поддержать это решение. Глава государства поблагодарил весь эстонский народ и политический класс Эстонии за столь четкую поддержку общей евроатлантической безопасности.
"Благодарю всех, кто помогает нам защищать наших людей, нашу Украину и жизнь в целом! Слава всем нашим воинам, которые сейчас находятся в бою, на боевых задачах и на боевых постах! Слава каждому и каждой, кто сейчас в эпицентре боевых действий на востоке нашей страны и сверхусилиями не дает врагу наступать. Благодарю вас, воины! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.