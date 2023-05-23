Поездка на передовую и усиление обороны: Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны продолжают героически отражать атаки российских захватчиков. Вечером 23 мая президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что сегодня он был на Донбассе, на украинских передовых позициях. В частности, в районе Угледара и Марьинки, сообщает 24 Канал.

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Зеленский отметил защитников

Президент рассказал, что сегодня он имел честь поздравить украинских морпехов с их профессиональным праздником – Днем морской пехоты Украины.

Вручил государственные награды воинам и ленты "За мужество и отвагу" лучшим подразделениям, защищающим именно эту часть фронта. Уверен, вы помните эти подразделения – часто в вечерних обращениях именно их благодарю за чрезвычайные результаты, которые они дают Украине в боях. Сегодня наградил их лично,

– заметил украинский лидер.

Зеленский наградил военных, среди которых:

35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского,

406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова,

140-й отдельный разведывательный батальон.

"Очень мощные подразделения, и я благодарен каждому из вас, воины! И спасибо за шевроны, это действительно очень почетно! Сегодня именно на передовой было правильным объявить о создании в Украине корпуса морской пехоты. К имеющимся нашим подразделениям будут добавлены и новые бригады морской пехоты – и мы снабдим их современным оружием и техникой", – сообщил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Главная задача – усиление обороны

Президент отметил, что его поездка на передовую стала завершающим компонентом после встреч и переговоров с партнерами, которые состоялись в эти дни и в предыдущие недели.

Все должны это понимать: главная задача нашего государства и смысл фактически каждой нашей международной коммуникации состоит именно в укреплении Украины, в усилении нашей обороны, в увеличении возможностей наших воинов и нашего государства в целом. Каждый зарубежный визит и почти каждые переговоры позволяют Украине стать сильнее,

– подчеркнул Зеленский.

Он также лично поблагодарил:

36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, которая, сражаясь сейчас, часто заслуживает благодарности благодаря своей силе и эффективности;

воинов из 137-го отдельного батальона морской пехоты – за очень хорошие результаты, которых они достигают на передовой,

всех, кто получает почет к званию украинского морпеха.

Кроме этого, украинский лидер поблагодарил и другие подразделения сил обороны, сражающиеся на жесточайших направлениях, среди которых:

55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь";

59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка;

74-й отдельный разведывательный батальон;

5-я отдельная Слобожанская бригада Национальной гвардии, которая воюет в Луганской области вместе с другими подразделениями сил обороны и именно так, как нужно, защищает позиции и уничтожает российских оккупантов

"Спасибо вам, наши воины! Спасибо всем, кто придает Украине силы! Сила нашего государства сейчас, сила нашей обороны сейчас – это основа силы международного порядка, основанного на правилах. Вместе победим! Слава Украине!" – подытожил глава государства.