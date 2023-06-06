Созданная Россией катастрофа на Каховской ГЭС не остановит украинцев: новое обращение Зеленского

Силы обороны продолжают мужественно отражать атаки противника. Вечером 6 июня президент Владимир Зеленский записал свое обращение к украинцам.

Глава государства подчеркнул, что только освобождение украинских земель будет гарантировать, что Россия больше не совершит такой теракт, как сегодня на Каховской ГЭС, сообщает 24 Канал.

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Россия заплатит за свои преступления

Зеленский рассказал, что этот день начался со срочного заседания СНБО и продолжился заседанием Ставки.

Ждем заседания Совета Безопасности ООН. Созданная российскими террористами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину и украинцев. Мы все равно освободим всю нашу землю,

– подчеркнул президент.

По его словам, каждый российский теракт увеличивает только сумму репараций, которые Россия выплатит за совершенные преступления, а не шансы оккупантов остаться на нашей земле.

"Первое: я благодарен всем нашим спасателям, военным, представителям местных общин, каждому нашему региону, которые помогают сейчас людям из наших южных районов, затопленных в результате российского теракта. Второе: власть на всех уровнях делает все, чтобы спасти людей и обеспечить питьевой водой тех, кто получал ее из Каховского водохранилища", – подчеркнул украинский лидер.

Речь идет о Кривом Роге и всей Днепропетровщине, городах и селах Херсонщины, Николаевщины, Запорожья. Глава государства добавил, что как бы ни было тяжело, нужно помочь людям.

"Третье: я благодарен всем, кто сейчас проводит и помогает с эвакуацией людей из городов и сел, которые затопило водой из Каховского водохранилища. Очень важно сейчас – заботиться друг о друге и по максимуму помогать. Четвертое: весь мир будет знать об этом российском преступлении, преступлении экоцида. Такое сознательное уничтожение российскими оккупантами дамбы и других сооружений ГЭС является экологической бомбой массового поражения", – заявил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Украина обратилась к МУС

Президент заявил, что ради собственной безопасности миру следует показать сейчас, что России не сойдет с рук такой террор.

И я благодарен всем лидерам и государствам, всем народам и международным организациям, поддержавшим Украину и готовым помочь нашим людям, нашим деоккупационным шагам. Генеральный прокурор уже обратился к Офису прокурора Международного уголовного суда, чтобы привлечь международное правосудие к расследованию подрыва дамбы,

– сообщил Зеленский.

Также он сегодня говорил с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в частности о:

том, что произошло с Каховским водохранилищем,

общей ситуации с Запорожской атомной станцией.

"Призвал директора МАГАТЭ прямо и недвусмысленно осудить сегодняшний российский теракт и до максимума увеличить наши усилия, чтобы освободить ЗАЭС. Договорились о его визите в Украину", – отметил украинский лидер.

По его словам, только полное освобождение украинской земли от российских оккупантов будет гарантировать, что таких терактов больше не будет. Россия использует все что угодно для террора, любые объекты, поэтому она должна проиграть.

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Украина вернет все свое

Зеленский отметил, что о нескольких вещах он хочет сказать отдельно. Речь идет об украинских Юге и Крыме.

Мы найдем способ восстановить нормальную жизнь на нашей земле после изгнания рашистов. Это касается как воды, так и всего прочего. Это касается всех наших регионов – от Херсона до Днепровщины, от Николаевщины и до Крыма,

– подчеркнул президент.

По его словам, тот факт, что Россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, критически важное, в частности, для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что оккупанты уже осознали, что и с полуострова им придется бежать.

"Что ж, Украина вернет все свое. И заставит Россию заплатить за содеянное. Слава всем нашим людям, которые воюют и работают ради нашего государства и нашего народа", – отметил украинский лидер.

Он отдельно, как и вчера, отметил украинских героев на Бахмутском направлении.

"Молодцы, воины! 3-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада – спасибо вам! Спасибо за движение вперед! Слава Украине!" – подытожил глава государства.