Усиление ПВО и решение Нидерландов по "скифскому золоту": новое обращение Зеленского

Идут 471 сутки сопротивления украинцев российским оккупантам. Вечером 9 июня президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства рассказал, что провел сегодня заседание Ставки. Основное внимание уделили ситуации на передовой, сообщает 24 Канал.

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Президент провел важные переговоры

Зеленский рассказал, что во время Ставки свои доклады зачитали командующие оперативными направлениями, Главком, представители ГУР, Министерства обороны, Минстратегпрома, МВД.

Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонные действия, активные действия, наши достижения на передовой. Обсудили подробно снабжение и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО,

– заметил президент.

Также он говорил с премьер-министрами Японии и Нидерландов.

"Проинформировал о нашей спасательной операции в южных районах, о наших неотложных потребностях. Готовность помогать Украине есть, и я благодарен за это партнерам. Есть решение о пакетах гуманитарной поддержки", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что во время переговоров:

с премьер-министром Японии обсудили подготовку Глобального саммита мира и конференцию в Японии по восстановлению и трансформации Украины после боевых действий;

с премьер-министром Нидерландов говорили о дальнейшем оборонном сотрудничестве, скоординировали позиции перед очередным "Рамштайном".

"Двигаемся шаг за шагом в усилении нашего воздушного щита. Обсудили коалицию "Патриотов", тренировку наших пилотов. Есть сегодня очень важное решение Верховного суда Нидерландов по коллекции "скифского золота". Украинской коллекции", – заявил глава государства.

По его словам, эта коллекция хранилась в Крыму, но пока ее нельзя вернуть на полуостров по очевидной причине – ее нельзя отдавать оккупанту, грабителю.

"Конечно, она будет в Крыму, когда в Крыму будет и украинский флаг. Собственно, такую логику подтвердила и высшая судебная инстанция Нидерландов. И это очередное доказательство того, что нидерландские люди, нидерландское общество и государство действительно умеют быть лидерами в защите верховенства права и ценностей цивилизованности", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил за это всех, кто боролся за такое решение, в частности, команду министерства юстиции, работавшую ради этого результата.

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Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС есть много проблем

Президент рассказал, что сегодня есть и новый пакет оборонной поддержки от Соединенных Штатов более чем на 2 миллиарда долларов.

Ракеты для "Патриотов" и других систем ПВО, усиление нашей защиты на земле, усиление мощности всех наших воинов. Благодарю вас, господин Президент Байден, спасибо обеим партиям Конгресса и всем американцам, которые хотят победы свободы так же, как и украинцы,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что в течение дня получал доклады о спасательной операции в Херсонской и Николаевской областях, о состоянии Каховского водохранилища – фактически его остатков.

"Колоссальное количество проблем. Но работаем над их преодолением на всех возможных уровнях. И главное – сейчас есть общественный потенциал, чтобы это сделать. Заботиться друг о друге, работать в единстве, защищать людей и жизнь. Это наши принципы, принципы борющейся Украины". Они сейчас действуют на сто процентов эти наши принципы", – отметил украинский лидер.

Глава государства уверен, что как бы ни было сложно, Украина преодолеет последствия и этой катастрофы, и всего российского зла. Он поблагодарил:

всех в мире, кто уже помогает и кто спрашивает у Украины, как помочь,

всех, кто уже участвует в спасательной операции, кто как может, помогает людям, животным, всему живому,

всем, кто побуждает международные организации, иностранных лидеров, другие государства видеть произошедшее и называть вещи своими именами.

По его словам, российские террористы должны отвечать за все, что они натворили.

"И отдельно – для наших воинов, для всех, кто в эти дни в особо тяжелых боях. Видим ваш героизм, и мы благодарны вам за каждую минуту вашей жизни – жизни, которая на самом деле является жизнью Украины. Ибо настолько Украина свободна, насколько вы, наши воины, сильны. Настолько Украина защищена, насколько вы, наши воины, результативны. Каждый и каждая, кто сражается сейчас, – это сражающаяся Украина. Спасибо вам за это! Слава всем, кто воюет и работает ради нашего государства! Слава Украине!" – подытожил президент.