Глава держави розповів, що провів сьогодні засідання Ставки. Основну увагу приділили ситуації на передовій, повідомляє 24 Канал.

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Президент провів важливі переговори

Зеленський розповів, що під час Ставки свої доповіді зачитали командувачі оперативних напрямків, Головком, представники ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпрому, МВС.

Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні й де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання й розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії та ППО,

– зауважив президент.

Також він говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів.

"Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є, і я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки", – зазначив український лідер.

Він додав, що під час перемовин:

з прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку Глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови й трансформації України після бойових дій;

з прем'єр-міністром Нідерландів говорили про подальшу оборонну співпрацю, скоординували позиції перед черговим "Рамштайном".

"Рухаємося крок за кроком у посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію "Патріотів", тренування наших пілотів. Є сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції "скіфського золота". Української колекції", – заявив глава держави.

За його словами, ця колекція зберігалась у Криму, але її поки що не можна повернути на півострів з очевидної причини – її не можна віддавати окупанту, грабіжнику.

"Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде й український прапор. Власне, таку логіку підтвердила й вища судова інстанція Нідерландів. І це – черговий доказ того, що нідерландські, люди, нідерландське суспільство й держава справді вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей цивілізованості", – підкреслив Зеленський.

Він подякував за це всім, хто боровся за таке рішення, зокрема команді міністерства юстиції, що працювала заради цього результату.

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