У Міненерго розповіли, що вночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. Фахівці зафіксували пошкодження 2 об'єктів газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області.

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Росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру

Унаслідок ворожого артобстрілу відбулося влучання в один з об'єктів Оператора ГТС України у Запорізькій області. Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Спеціалісти Укргідроенерго застосовують оперативне регулювання, зменшують обсяги скиду води, з урахуванням необхідності:

забезпечення балансу енергосистеми,

мінімізації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.

Ситуація на ЗАЕС. Станом на ранок рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 метра, а у ставку-охолоджувачі окупованої Запорізької АЕС – 16,66 метра, цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції. Експерти Енергоатому моніторять ситуацію,

– повідомили у Міненерго.

У ставку-охолоджувачі на Криворізькій ТЕС рівень води поки достатній для забезпечення роботи енергоблоків. За оцінками експертів Міненерго, її вистачить на період від 10 місяців до року. Проте у майбутньому через падіння рівня води може виникнути потреба у поповненні ставка та забезпеченні безперебійної роботи станції.

Енергетики Херсонської та Миколаївської областей продовжують фіксувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС та спричиненої ним повені. Наразі в Херсонській області знеструмлені 158 трансформаторних підстанцій, а в Миколаївській – 49.

"Водночас у місті Херсон фіксується поступове зменшення рівня води, який станом на 8:00 ранку знизився до відмітки 5,3 метра (максимум сягав 5,68 метра). Енергетики вже почали відновлювальні роботи там, де це можливо. На ранок вдалося повернути електропостачання для понад 2 тисяч домогосподарств у Херсоні та області", – мовиться у повідомленні.

Без світла через підтоплення залишаються понад 16 тисяч споживачів. За інформацією Міненерго, ситуація на Херсонській ТЕЦ наразі контрольована – після відходу води енергетики розпочнуть роботи з відновлення роботи помпової станції, яку підтопило.

Водночас триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з Росією територій:

У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 3 населені пункти. Зафіксовано обстріл населеного пункту, прилеглого до генерувальної станції.

Є також пошкодження через обстріли на Харківщині.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Через технологічні порушення та відключення електропостачання відбулися зміни в русі потягів у Дніпропетровській області. З тієї ж причини були відключення на Київщині, Одещині, у Чернівецькій області.

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Росіяни атакували ракетами та дронами

За уточненою інформацією, 9 червня в період з 00:00 до 04:20, росіяни завдали удару по території України іранськими дронами-камікадзе "Shahed" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Ворог намагався атакувати військові об'єкти та критичну інфраструктуру, випустивши:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

10 ударних БпЛА "Shahed" і "Ланцет";

4 БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан-10" і "Supercam").

Сили та засоби протиповітряної оборони змогли знищити:

4 крилаті ракети;

4 ударних БпЛА;

4 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі зазначили, що загалом протягом доби загарбники завдали 8 ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова.