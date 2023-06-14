Ни одной руины в Украине не останется, – Зеленский обратился к украинцам
14 июня 2023, 23:16Читати новину українською
Владимир Зеленский вечером 14 июня традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, что только что завершил часовой разговор с польским лидером Анджеем Дудой.
Зеленский подчеркнул, что приоритетом разговора была тематика безопасности. В частности, говорилось о ситуации на поле боя и оружии для ВСУ. Украинский лидер поблагодарил польского коллегу за выполнение прошлых оборонных договоренностей, информирует 24 Канал.
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