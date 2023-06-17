ПВО, артиллерия и поддержка вступления в НАТО: в обращении Зеленский поблагодарил партнеров
Украинские защитники продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов. Вечером 17 июня президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.
Глава государства отметил, что хочет сегодня поблагодарить всех партнеров, реально помогающих и которые за эту неделю сделали новые шаги в поддержке нашего государства и украинцев, сообщает 24 Канал.
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Президент поблагодарил партнеров Украины
Зеленский поблагодарил ряд партнеров нашего государства:
- США – за очередной весомый пакет помощи оружием – ПВО, артиллерия и снаряды для "Хаймарсов", противотанковое оружие, бронетехника и другие инструменты защиты свободы.
- Нидерланды – новый оборонный пакет, который усилит украинский воздушный щит. Состоялась совместная работа Америки, Нидерландов, Дании и Великобритании по закупке ракет ПВО. По словам президента, это то, что спасет тысячи украинцев.
- Германию – за доставленную на этой неделе технику, постоянную мощность в защите жизни от российского ракетного террора и готовность предоставить противоракеты для наших "Патриотов".
- Италию – за реализацию оборонных договоренностей.
- Данию – за готовность оперативно работать, чтобы коалиция современных истребителей реально приблизила завершение этой войны общей победой.
- Отдельно Данию и Норвегию – за совместную работу ради усиления украинской артиллерии. Президент подчеркнул, что Россия принесла в Европу такую войну, когда именно от артиллерии зависит, движется ли свобода вперед.
- Швецию – за двенадцатый пакет оборонной помощи и реальную готовность начать подготовку украинских пилотов на современных истребителях.
- Великобританию – за постоянное лидерство в расширении оборонных возможностей Украины и каждую предоставленную дальнобойную ракету – все они работают на сто процентов. Также на этой неделе есть решение о дополнительной поддержке.
- Канаду – за неизменную помощь и новые проработанные реализуемые сейчас шаги, а также за артиллерию, ПВО и так далее.
- Всех стран-участниц "Рамштайна", очередное заседание которого состоялось на этой неделе, – за неизменную конструктивность.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
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Глава государства отметил, что отдельно хочет поблагодарить каждую страну, лидера, все города и общины в странах-партнерах и международные организации, которые помогают Украине преодолевать последствия российского теракта на Каховской ГЭС.
Мы еще раз докажем непреодолимость нашей общей силы, когда вернем нормальную жизнь всем людям и общинам, пострадавшим от этого российского зла экоцида,
– подчеркнул украинский лидер.
Также он поблагодарил:
- Польшу – за принятую Сеймом резолюцию в поддержку членства Украины в НАТО. По словам Зеленского, это правильные сигналы в правильное время, когда Киев готовит содержательное наполнение для саммита в Вильнюсе.
- Люксембург – за решение парламента, которым признается историческая правда о Голодоморе – геноцид украинского народа. Люксембург стал 26-м государством, официально признавшим Голодомор геноцидом. Работа по глобальному признанию правды будет продолжаться.
- Всех тех, кто тренирует украинских воинов, обучает их своему опыту и кто сам учится у украинцев стойкости, смелости и несгибаемому желанию добыть в борьбе жизнь для своей страны и украинских детей.
"Обязательно это будет – завоюем! Победим. ОСУВ "Таврия" – благодарю вас за движение вперед, воины! Все наши воины на Востоке – благодарю вас за стойкость и меткость! Слава Украине!" – подытожил президент.