Ночная атака дронов по Одесской области и предоставление F-16: Зеленский обратился к украинцам

Украинские защитники продолжают героически защищать наше государство от российских оккупантов. Вечером 2 августа президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства отметил, что сегодня был длинный и насыщенный день. В частности, он заслушал доклады о работе ПВО и результатах по "Шахедам", сообщает 24 Канал.

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Зеленский отметил, что российские оккупанты за ночь 2 августа выпустили 37 "Шахедов".

Часть удалось сбить. Но – часть. К счастью, люди не пострадали. Есть попадания в южных районах – Одесчина, наши порты. Делаем максимум с партнерами, чтобы увеличить поставки систем противовоздушной обороны,

– отметил украинский лидер.

По его словам, очень важно, чтобы мир не привык к этому российскому террору. Ведь каждое попадание – это общая проблема.

"Не только Украины, но и всех тех в мире, стабильность которых Россия пытается уничтожить, когда бьет по нашим портам, по нашей инфраструктуре. Сейчас для российского государства это битва не только против нашей свободы, и не только против нашего государства", – заявил президент.

Он добавил, что Москва ведет битву за глобальную катастрофу – безумным в Кремле нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился, в частности, им необходимы ценовые кризисы и сбои в поставках.

"Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что якобы что-то себе выручит. Это очень-очень опасные надежды", – подчеркнул глава государства.

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Зеленский провел совещание с дипломатами

Президент рассказал, что сегодня в Закарпатье он провел внеочередное большое совещание со всеми руководителями украинских дипломатических учреждений. В частности, во время него обсуждали продовольственную безопасность.

В преддверии нового политического сезона в странах-партнерах. Уже 16 месяцев полномасштабной войны мы все вместе – вся дипломатическая команда Украины, все работающие в области нашей внешней политики – мы смогли сделать так, что мир видит события вполне правдиво,

– заметил глава государства.

По его словам, мир видит все так, как это происходит, а не так, как эти события хочет изобразить российская пропаганда. Большинство стран мира выступают за Украину.

"Мы добились чрезвычайно весомых результатов в поставке оружия для наших воинов. Есть мощные санкции против России за террор", – отметил Зеленский.

Он добавил, что сейчас есть и новые задачи для украинских дипломатов, в частности:

привлекать оборонные производства в Украину – производства техники, пушек, снарядов;

расширять тренинговые миссии украинских воинов;

обеспечить поставки F-16 и дальнобойных ракет для Украины.

"И всегда – абсолютно всегда – политических решений в пользу нашего государства, нашей свободы", – подчеркнул президент.

Впереди представителей Украины ждут:

Крымская платформа,

Генеральная Ассамблея ООН,

Саммит первых леди и джентльменов,

Глобальный продовольственный саммит,

очень важный саммит Формулы мира, на который привлекают мировое большинство,

открытие переговоров с Европейским Союзом о вступлении – задача именно в этом году,

подготовка к большему в отношениях с НАТО – задача, которую украинским дипломатам уже нужно выполнять.

Сегодня обо всем этом очень подробно мы говорили. Украинская дипломатия имеет очень четкое, весомое наследие. Во всех областях. Не забываем и о сфере национальной памяти, нашей истории. В этом году – 90-я годовщина Голодомора, и мы постоянно активны в коммуникации с партнерами ради признания исторической правды – ради признания Голодомора геноцидом украинского народа,

– сообщил украинский лидер.

Уже 28 стран на государственном уровне признали Голодомор геноцидом. Еще в четырех государствах есть решение одной из палат национальных парламентов. Только в течение полномасштабной войны принято 17 решений относительно признания.

"Очень высокий темп. И всем украинским дипломатам следует сохранять именно такой темп – быть именно такими активными в интересах Украины. Ежедневно, еженедельно, ежемесячно доказывать конкретными результатами для Украины, что наша дипломатия может и будет глобальным лидером", – считает глава государства.

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Вопросы границы – стратегические для Закарпатья

Также Зеленский провел совещание по поводу безопасности и социальной ситуации в Закарпатье.

Вопросы границы – стратегические для региона, докладывал генерал Дейнеко, руководитель Государственной пограничной службы. Основательный доклад главы областной администрации Мыкиты – чувствуется, что в регионе есть нужные результаты. Молодцы!

– заявил президент.

Он добавил, что релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных общинах области – важное направление работы.

"Мощности для реабилитации наших воинов – правильные проекты. Многие инициативы по развитию экономики Закарпатья – тех возможностей, которые десятилетиями не использовались. В частности, здесь, в регионе, уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину кухонной и технической солью", – рассказал украинский лидер.

По его словам, есть другие проекты, по поводу которых будут говорить с чиновниками.

"Однозначно, Закарпатье будет одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста", – считает глава государства.

Верховный главнокомандующий завершает этот день в Берегово важной встречей с представителями венгерской общины Украины. В частности, на ней присутствуют:

педагоги,

медики,

представители общественных и религиозных организаций,

украинские воины, которых президент имел честь наградить.

"Храбрые и отважные воины, которыми мы гордимся – всеми. Все мы – украинцы, все мы – граждане Украины. Все защищают наше государство и свободу, все стремятся к победе для Украины, жить в Украине и развивать жизнь здесь – ради своих семей, ради своих детей", – подчеркнул украинский лидер.

Он поблагодарил всех, кто защищает свободу и сражается за Украину.

"128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада и 101-я отдельная бригада Территориальной обороны… Спасибо вам, воины. Сегодня – особенно! Спасибо вам всем – Берегово, Ужгород, Мукачево и все Закарпатье! Слава Украине!" – подытожил глава государства.