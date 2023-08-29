Война унесла жизнь, которая стала жизнью Украины: мощное обращение Зеленского в День памяти

Силы обороны продолжают отражать вражеские атаки. Поздним вечером 29 июня президент Владимир Зеленский записал свое обращение к украинцам.

Глава государства поблагодарил всех, кто достойно, смело, крепко работает и сражается ради Украины, сообщает 24 Канал.

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Президент почтил память защитников

Зеленский отметил, что сегодня особый день – День памяти, День всех наших защитников, защитниц, погибших в боях ради Украины с 2014 года.

Сыновья, дочери. Родители, мамы. Братья, сестры. Друзья. Коллеги. Знакомые. Собратья. Многим из украинцев сегодня есть кого вспомнить, чью память почтить. Многие из нас сегодня мысленно были с теми своими близкими, родными и друзьями, кто сейчас воюет. Кто сейчас каждый день, каждый час рискует своей жизнью ради Украины,

– заметил президент.

Он добавил, что каждый такой день – это напоминание всему нашему народу, каждому, кто работает на государство.

"Напоминание, чем заполнено все, что является нашим государством. Украинские семьи, чьи сыновья и дочери погибли в боях. Для них, для родителей украинских героев, сине-желтое знамя Украины – это теперь напоминание о родном ребенке, о его подвиге ради государства. Ребенок, чей отец погиб на фронте, защищая Украину… Возлюбленные, которым больше не встретиться, потому что война унесла жизнь, которая стала жизнью Украины", – подчеркнул украинский лидер.

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Надо жить так, чтобы не отводить глаза от взглядов на Стене памяти

Зеленский заявил, что все, что является нашим государством, и все, кто является нашим государством – каждый институт, каждый чиновник, – должны чувствовать, какая Украина за ними.

Сколько боли в ее сердце. Сколько отваги у нее. Какая память о людях, которых больше нет. Что сейчас в ее знаках. И как по-другому люди воспринимают теперь все, что унижает Украину, ее силу и надежды,

– заявил президент.

Он добавил, что обязанностями является:

быть достойными пути, которым идет Украина,

давать Украине больше силы и возможностей,

быть неравнодушными к каждому и каждой, кто рядом с тобой,

поддерживать,

заботиться о людях.

"И всегда приближать результат. Главный результат для Украины. Украина должна победить. Для всех это главное. Чтобы не отводить глаз от взглядов на фотографиях воинов на Стене памяти, других мемориалах", – подчеркнул украинский лидер.

Он поблагодарил всех, кто работает ради Украины и сражается ради Украины именно так – достойно, смело, крепко.

"Слава всем нашим воинам! Слава нашему народу, народу Украины! Вечная память всем, кто отдал свою жизнь ради Украины. Слава Украине! Героям слава!" – подытожил глава государства.