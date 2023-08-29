Глава держави подякував усім, хто достойно, сміливо, міцно працює та б'ється заради України, повідомляє 24 Канал.

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Президент вшанував пам'ять захисників

Зеленський зазначив, що сьогодні особливий день – День пам'яті, День усіх наших захисників, захисниць, які загинули в боях заради України з 2014 року.

Сини, доньки. Батьки, матері. Брати, сестри. Друзі. Колеги. Знайомі. Побратими. Багатьом з українців сьогодні є кого згадати, чию пам'ять ушанувати. Багато хто з нас сьогодні подумки був із тими своїми близькими, рідними та друзями, хто зараз воює. Хто зараз щодня, щогодини ризикує своїм життям заради України,

– зауважив президент.

Він додав, що кожен такий день – це нагадування для всього нашого народу, для кожного, хто працює на державу.

"Нагадування, чим заповнене все, що є нашою державою. Українські родини, чиї сини та доньки загинули в боях. Для них, для батьків українських героїв, синьо-жовтий прапор України – це тепер нагадування про рідну дитину, про її подвиг заради держави. Дитина, чий батько загинув на фронті, захищаючи Україну… Кохані, яким більше не зустрітися, бо війна забрала життя, яке стало життям України", – підкреслив український лідер.

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Треба жити так, щоб не відводити очей від поглядів на Стіні пам'яті

Зеленський заявив, що все, що є нашою державою, і всі, хто є нашою державою – кожна інституція, кожен посадовець, – повинні відчувати, яка Україна за ними.

Скільки болю в її серці. Скільки відваги в неї. Яка пам'ять про людей, яких більше немає. Що тепер у її символах. Та як по-іншому люди сприймають тепер усе, що принижує Україну, її силу та сподівання,

– заявив президент.

Він додав, що обов'язками є:

бути достойними шляху, яким іде Україна,

давати Україні більше сили та можливостей,

бути небайдужими до кожного й кожної, хто поруч із тобою,

підтримувати,

дбати про людей.

"І завжди наближати результат. Головний результат для України. Україна має перемогти. Для всіх це головне. Щоб не відводити очей від поглядів на фотографіях воїнів на Стіні пам'яті, на інших меморіалах", – наголосив український лідер.

Він подякував усім, хто працює заради України та б'ється заради України саме так – достойно, сміливо, міцно.

"Слава всім нашим воїнам! Слава нашому народу, народу України! Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя заради України. Слава Україні! Героям слава!" – підсумував глава держави.