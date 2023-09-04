Весь день – с нашими воинами, – Зеленский показал, как посетил фронтовой Донбасс и Запорожье

Владимир Зеленский вечером 4 августа традиционно обратился к украинцам. Украинский лидер рассказал, что весь день провел с украинскими героями – нашими воинами.

В частности, Зеленский побывал в Донецкой области, информирует 24 Канал. В частности, украинский лидер посетил 109-ю отдельную бригаду терробороны, 110-ю отдельную механизированную, 36-ю, 37-ю и 38-ю бригады наших морпехов, 79-ю ДШВ, 53-ю механизированную, 59-ю мотопехотную.

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Зеленский подчеркнул, что каждая из бригад – мощная. Украинский лидер заявил, что гордится всеми воинами и благодарен им за искренность.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Также украинский лидер побывал на Запорожском направлении. Там президент посетил 148-ю отдельную артиллерийскую, 82-ю ДШУ, 71-ю отдельную егерскую бригаду. Зеленский поблагодарил героев за службу.

Президент на Запорожском направлении: смотрите видео

Зеленский подчеркнул, что очень важно поддержать украинских воинов, пообщаться с комбригами и комбатами.

Это очень полезно – услышать от тех, кто идет в бой напрямую, чего именно не хватает, чего именно достаточно и что именно нужно изменить. Все, о чем говорили воины, будет вопросом для участников Ставки. Особенно относительно РЭБ – все услышали, ребята,

– заявил президент.

Зеленский посетил героев / Офис Президента

Зеленский наградил врачей

Кроме того, украинский лидер наградил военных врачей, а также поблагодарил коллективы стабпунктов. Зеленский подчеркнул, что это величественные люди, спасающие героев. Президент добавил, что когда воины восстанавливаются и возвращаются на позиции к своим собратьям, это свидетельствует о настоящем украинском казацком характере.

Зеленский добавил, что вручил героям более 50 наград.

"Вручил "Золотые Звезды" Героям Украины – майору Олегу Дмитруку, ДШУ, и полковнику Виктору Сикози, морская пехота. Спасибо, воины", – подчеркнул президент.

Украинский лидер поблагодарил всех, кто защищает Украину от российских захватчиков.