Будет новое производство нашего оружия, – Зеленский обратился к украинцам

Вечером 5 сентября Владимир Зеленский обратился к украинцам. Президент отметил, что завершает этот день уже в Киеве.

Украинский лидер рассказал, что два дня провел на Донбассе и в Запорожской области. Президент посетил 13 боевых бригад.

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Зеленский рассказал, что пообщался с комбригами и комбатами, а также наградил воинов.

Кстати, ребята, все шевроны добавим вот здесь – вот такая у нас новая доска для шевронов. Пусть каждый гость Украины, с которыми я говорю в кабинете, видит, как Украина гордится своими людьми,

– заявил президент, показывая доску с шевронами.

Также украинский лидер заявил, что поблагодарил боевых медиков. Президент отметил: великая гордость – это воины, которые возвращаются после ранений на позиции к своим собратьям. Зеленский добавил, что все запросы от украинских героев будут у высших генералов, у чиновников, у наших международников.

Зеленский обратился к украинцам 5 сентября: смотрите видео

Президент подчеркнул, что будет производство украинского оружия. Для этого обозначили с воинами несколько приоритетных позиций. То, что нужно сделать, сделаем.