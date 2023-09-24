Историческое решение США о совместном производстве оружия и ПВО: Зеленский подвел итоги недели

Силы обороны продолжают отражать вражеские атаки. Президент Владимир Зеленский вечером 24 сентября традиционно обратился к украинцам.

Глава государства отметил, что эта неделя была очень продуктивной, сообщает 24 Канал. Есть много хороших оборонных и других решений.

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Президент подвел итоги недели

Зеленский рассказал о новых оборонных пакетах. В частности, от Соединенных Штатов:

артиллерия,

нужные снаряды,

ракеты для "Хаймарсов",

ракеты для ПВО,

дополнительные системы ПВО,

тактические машины.

И еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя. От Канады есть решение о длительной оборонной поддержке. Объем – полмиллиарда долларов США. В частности, это "медэваки" – эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и поставках,

– заметил украинский лидер.

Также историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО.

"Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью. Каждый, кто работает на государство. И это новое качество оборонной промышленности Украины – гораздо сильнее. И это же экономика. Защита для наших городов. Предприятия, новые рабочие места для обоих наших народов – и для украинцев, и для американцев", – отметил Зеленский.

Он добавил, что есть четкая перспектива – то, о чем уже договорились – новой прочности Украины для недопущения повторения российских агрессий.

"Я благодарен президенту Байдену, всей его команде и каждому в Америке, кто ценит свободу и поддерживает Украину", – подчеркнул глава государства.

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Президент рассказал о визите в США и Канаду

Зеленский рассказал, что провел очень важные встречи в Вашингтоне, в Конгрессе – обе партии, обе палаты. Было очень много вопросов и диалога.

Одинаково искренние ответы, абсолютная откровенность и искреннее понимание. И мы специально запросили такой формат встреч и общения в Конгрессе, который необходим для максимально детального разговора. И благодаря этому доверия стало больше, и я услышал, что поддержка Украины сохранится,

– отметил президент.

Он добавил, что в целом в Америке прозвучало много морально сильных и важных позиций на разных уровнях – от самого высокого до всех тех, с кем работала украинская делегация. Так же и в Канаде было четкое единство. В частности, есть новые санкции против России и будет еще больше санкционного давления.

"У нас есть экономические договоренности – и с правительствами, и бизнесом. Есть решение о зоне свободной торговли с Канадой. В Вашингтоне – меморандум о взаимодействии в энергетике. В Оттаве – договоренность о восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской. Очевидный интерес крупных компаний и США, и Канады работать в Украине", – отметил украинский лидер.

По его словам, на уровне Минстратегпрома есть взаимопонимание с оборонными компаниями. Также очень важно взаимопонимание на уровне обществ – на уровне обычных людей, которые действительно переживают за Украину и желают нам победы, а всем украинцам – защиты от российского террора.

"Когда обычные люди в Америке говорят, что молятся за Украину, это действительно трогает и придает сил нашим отношениям. Отдельно я хочу поблагодарить за готовность правительства Канады выделить финансирование для музея Голодомора-геноцида, для достройки этого музея. Символично, что именно Канада поддержит Украину в защите исторической памяти. Спасибо, Канада!" – заявил глава государства.

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У первой леди также были важные встречи

Зеленский рассказал, что также есть договоренности первой леди Украины о поддержке реабилитации ветеранов и соответствующее украинско-канадское медицинское партнерство.

Елена расширяет доступ украинской культуры к ведущим музеям мира: и сейчас есть договоренность с музеем Метрополитен в Нью-Йорке. Важные встречи и обращения были у Елены и на площадке ООН, в частности, что касается защиты украинских детей во время войны. Украина представила в этом году в ООН видение реформы ключевого института ООН – Совета Безопасности,

– заметил президент.

Он добавил, что Совет Безопасности сейчас вообще не способен останавливать агрессию и реально возвращать мир из-за устаревшей системы вето, когда нет никаких ограничений в злоупотреблении агрессором правом вето.

"Это нужно менять. И вообще нужно давать больше прав и возможностей в ООН всем нациям, которые уважают другие нации и мир. Я уверен, мир поддерживает такую нашу украинскую позицию", – подчеркнул президент.

По его словам, конечно, эта неделя была плодотворной и с точки зрения двусторонних встреч с лидерами других государств.

"Спасибо всем за поддержку! И за готовность работать с Украиной. Да, это разный объем сотрудничества. Разные направления. Но это четкое признание того, что у Украины есть будущее. Свое будущее. Сильное и свободное. И наши воины. Безграничная благодарность. Горжусь вами!" – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что за эту неделю есть за что отметить бригады, воюющие и на Востоке, и на Юге:

5-я отдельная штурмовая бригада и 80-я отдельная ДШБ – за стойкость в боях в районе Клещеевки,

93-я отдельная механизированная бригада,

15-я бригада оперативного назначения Нацгвардии и 71-я отдельная егерская бригада – за настоящую украинскую мощь в боях в районе Вербового,

116-я отдельная механизированная бригада.

"Благодарю всех, кто воюет ради Украины, кто на боевых постах, на боевых задачах! Спасибо всем, кто помогает! Каждая неделя придает Украине силы и возможностей. А значит, каждая неделя делает ближе нашу победу. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.