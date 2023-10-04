Делаем все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой, – Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны продолжают героически отражать российское нашествие. Вечером 4 октября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам.

Глава государства представил отчет за день, сообщает 24 Канал. По его словам, сегодня были разные совещания.

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Продолжается работа по увеличению количества систем ПВО

Зеленский рассказал, что одним из главных совещаний сегодня было совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым.

Содержательная. О хороших вещах для Украины – кое-что важное в вопросах безопасности нам удалось. Детали – позже,

– заметил президент.