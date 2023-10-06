Зимой террористы снова постараются уничтожить энергосистему: обращение Зеленского

Героические украинские защитники продолжают отражать вражеское нашествие. Вечером 6 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Глава государства рассказал, что провел сегодня заседание Ставки, сообщает 24 канал. По его словам, оно было продолжительным.

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Россияне будут пытаться разрушить энергосистему

Президент рассказал, что на заседании Ставки рассматривали несколько ключевых вопросов. Первый – конечно, фронт:

ситуация на основных направлениях,

доклады командующих,

обеспечение снарядами и ПВО.

Второй вопрос Ставки напрямую связан с обороной и устойчивостью нашего государства.

Энергетика. Подготовка к зиме, защита объектов нашей генерации и обеспечение электричеством и теплом, восстановление всего того, что повреждено российскими ударами и боевыми действиями,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что нынешнее руководство России всегда делает то, что уже когда-то делало. Оккупанты повторяют все ошибки и все зло.

"И когда у них не получается, они думают, что якобы сделали мало зла, чтобы получилось. Такая сумасшедшая логика. Но должны это учесть. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, они не способны воспринять мнение, что Украину все равно не покорят.

"Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту. Опасность полностью осознаем", – подчеркнул глава государства.

Сегодня на Ставке были доклады военных и всех должностных лиц, отвечающих за защиту украинской энергетики и тактику прохождения зимы. В частности, докладывали:

глава правительства,

министры,

руководители энергокомпаний,

представители сферы связи,

главы областных администраций.

"Все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае тех или иных чрезвычайных ситуаций. Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы. На следующей неделе зафиксируем текущее состояние подготовки к зиме в регионах", – подчеркнул президент.

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Президент поблагодарил партнеров

Зеленский отметил, что Украина делает еще больше шагов по усилению ПВО и сотрудничеству с партнерами ради устойчивости украинской энергетики. Эта неделя значительно усилила наше государство, в частности:

Германия – с канцлером Олафом Шольцом прорабатывают передачу Украине еще одной батареи Patriot. По словам президента, это будет существенное усиление.

Италия – Зеленский обсудил с главой правительства Джорджей Мелони наполнение нового пакета безопасности для Украины.

Испания – на переговорах с Санчесом, премьер-министром Испании, договорились не только о дополнительных системах ПВО Hawk, но и о поддержке энергетического оборудования.

Британия – очень хорошая договоренность с премьер-министром Риши Сунаком по безопасности в Черном море и в Одесском регионе. Глава государства подчеркнул, что важно, чтобы мы не упускали времени и не упускали возможностей для экспортной работы. Украина должна сохранить свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности и морской доступ к мировому рынку.

Франция – президент Эммануэль Макрон делает для большей безопасности Украины и всей Европы именно то, о чем украинский лидер с ним договаривался. Есть весомые результаты и новые возможности для наших воинов, но о деталях сообщат немного позже.

Сегодня есть еще и решение о новом пакете от Нидерландов в размере более 100 миллионов евро, и этот пакет фокусируется именно на поддержке нашей энергосистемы. В ближайшее время проговорим с господином премьер-министром Марком Рютте и наши дальнейшие шаги. Спасибо!

– подчеркнул Зеленский.

Также идет плодотворное сотрудничество с Европейским Союзом.

"Для нас, со всех взглядов, важно начать уже в этом году переговоры по членству в ЕС. Украина почти выполнила соответствующие семь рекомендаций Еврокомиссии, и с нашей стороны все будет готово. Верховной Раде остался один шаг, и принципиально, чтобы депутаты этот шаг сделали", – подчеркнул президент.

По его словам, ЕС для Украины – это не только экономическая безопасность и мощный вклад в решение вопроса геополитической стабильности, но и мотивация.

"Мотивация для нас, для наших воинов, для всего нашего народа. Мотивация бороться, быть устойчивыми, пройти эту зиму и достигать наших национальных целей, несмотря на любой российский террор", – пояснил глава государства.

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Россияне убили 51 человека в Харьковской области

Зеленский напомнил, что вчера произошел жестокий вражеский удар по селу в Купянском районе, повлекший гибель 51 человека.

Судьба еще трех человек пока неизвестна. В это утро российский удар по Харькову, прямо по городу, по обычным домам ракетой. Двое погибших и они из одной семьи. Мальчик 10 лет и его бабушка. Младший брат парня – ему всего 11 месяцев – и родители – в больнице. Мои соболезнования всем, чьих родных и близких убила Россия,

– заявил президент.

Он добавил, что вчера и сегодня лидеры государств, многие министры иностранных дел выразили соболезнования и осудили российский террор.

"Я благодарен каждому и каждой, кто не остается равнодушным. Только вместе, в единстве можно преодолевать террор. И мы это сделаем. Государства и лидеры, народы. Очень много журналистов, общественных деятелей и обычных людей поддержали нас сейчас и поддерживают в течение всего времени этого войны. Украина очень ценит каждое проявление поддержки, каждое проявление солидарности с нами", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, наша победа над российским террором будет общей победой всех людей мира, которые так же, как и украинцы, считают, что зло и ненависть всегда должны проигрывать.

"Всегда! Это должно быть незыблемым глобальным правилом. И обязательно будет. Слава нашим воинам! Слава всем, кто защищает людей и человечность! Слава Украине!" – подытожил глава государства.