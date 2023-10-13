Есть решение по ракетам для "Петриотов", – в обращении Зеленский анонсировал усиление ПВО

Украинские защитники мужественно защищают наше государство от оккупантов. Вечером 13 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Глава государства рассказал об итогах визита в Одессу, сообщает 24 канал. В частности, о встрече с премьером Нидерландов.

Интересно Россия может прибегнуть к энергетическому террору в больших масштабах, – Зеленский

Зеленский встретился с Рютте

Президент рассказал, что в Одессу также приехал Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, а также его команда.

Наши переговоры. Есть решения по ракетам для "Петриотов": Нидерланды дают дополнительные ракеты. Отдельное внимание – защите Одессы, всего нашего Юга, от дунайских портов до портов Большой Одессы,

– заметил Зеленский.

Также они обсудили защиту коридоров экспорта в Черном море.

"Мир признает глобальную роль Украины – гаранта продовольственной безопасности. И четко поддерживает то, что мы должны сохранить и усиливать это наше значение. От украинской силы напрямую зависит социальная стабильность многих стран. Сегодня были в Одесском порту. Были доклады военных, чиновников о нашей объединенности с мировым рынком и защите украинской акватории Черного моря", – отметил украинский лидер.

Кроме того, он провел совещание по ситуации в Одесской области с руководителями правоохранительных органов, представителями областной власти, военным руководством.

"Ключевое – это, конечно, подготовка к зиме, защита энергетики, восстановление того, что было разрушено российскими ударами. Я благодарен всем, кто работает, чтобы наши люди были защищены. Пройти зиму и дать мощный ответ на российские удары по Одессе и по Одесскому региону, по городам области и всей Украины – на это сейчас направлена работа всех в системе власти и наших дипломатов. Будет больше защиты нашему государству", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что имел честь сегодня посетить украинских воинов, которые возобновляются после ранений.

"Вместе с Марком были у них, пообщались. И я отметил военных и врачей, которые им помогают, государственными наградами. Встретились с воспитанниками Военной академии в Одессе. Хороший разговор. Спасибо вам, ребята, за ваше внимание, за ваши вопросы. Ребята, девушки – молодцы", – подчеркнул президент.

Заметьте Террористический удар по управлению соцзащиты в Покровске: количество пострадавших выросло

Российские пропагандисты призывают захватить Готланд

Сегодня же из Одессы Зеленский обратился к участникам встречи Объединенных экспедиционных сил – это формат регионального сотрудничества на севере Европы.

Соединенное Королевство, Швеция, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия. Встреча состоялась на шведском острове Готланд, и это весомый сигнал, очень символическое место для разговора лидеров о безопасности Европы и долгосрочной надежной защите наших стран, наших людей,

– заметил президент.

По его словам, если посмотреть на карту, то можно сразу понять, почему российские государственные пропагандисты призывали захватить этот остров. Готланд – это контроль над всем регионом.

"И этот регион Россия тоже пытается дестабилизировать. Когда я обращался к шведскому парламенту в 22-м году, в начале полномасштабной войны, я говорил именно об этом – насколько важно быть сильными всем в Европе, во всех частях континента, в каждой такой стратегической точке, как Готланд, от которой зависит общая безопасность", – объяснил украинский лидер.

Он добавил, что признателен за сегодняшнее итоговое сильное заявление встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил.

"Поддержка Украины. В частности, поддержка на пути в НАТО и четкое осуждение российской агрессии. И готовность помогать нам так, как нужно для победы в войне. Спасибо!" – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сегодня с Молдовой подписали Протокол по совместному контролю на границе в пункте пропуска для железной дороги "Кучурган – Новосавицкая".

"Это еще один маршрут нашего экспорта, дополнительный транспортный коридор, который точно усилит весь наш регион. Спасибо вам, Молдова! И хочу поблагодарить сегодня наших воинов – именно тех, которые защищают наше небо. В частности, на юге государства", – отметил Зеленский.

Он отметил наши огневые группы:

13-й отдельный зенитный пулеметный батальон,

5-ю бригаду Нацгвардии,

14-ю радиотехническую бригаду.

"Спасибо вам, воины! Слава всем, кто сражается ради Украины! Спасибо всем, кто помогает нам! Спасибо тебе, Марк, за визит и переговоры сегодня, за всю поддержку! И благодарю тебя, Одесса! Обязательно мы восстановим все, что разрушила Россия. Слава Украине!" – подытожил президент.