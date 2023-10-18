Министр обороны представил свою команду, – Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский вечером 18 октября традиционно обратился к украинцам. Президент говорил о самых важных событиях дня.
Украинский лидер сообщил, что в Запорожье на месте попадания российской ракеты весь день продолжаются спасательные работы. Враг разрушил часть жилого дома.
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Зеленский заявил, что в настоящее время известно о пяти погибших. Президент выразил соболезнования их родным. Кроме того, известно о 5 пострадавших.
И я благодарю всех наших воинов, которые наносят удары по оккупантах и этим возвращают Украине справедливость. Это фундамент существования нашего государства – уничтожать врага и тем самым защищать людей.
– подчеркнул Зеленский.
Президент о международных контактах
Зеленский рассказал, что за день провел важные телефонные разговоры. Президент общался с премьер-министром Норвегии и президентом Франции. Темами разговоров были:
- ситуация в поле боя;
- поддержку ВСУ;
- оборонное сотрудничество;
- "зерновые коридоры";
- усиление ПВО;
- будущее Украины в ЕС.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
Зеленский провел совещание с Умеровым
Также президент рассказал, что провел совещание с Рустемом Умеровым – министром обороны Украины.
"Он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен. Уже есть и первые шаги по решению тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной. Будет больше цифровизации и четкости в снабжении войсками", – подчеркнул Зеленский.
Он также поблагодарил всех, кто защищает Украину.