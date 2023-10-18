Министр обороны представил свою команду, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 18 октября традиционно обратился к украинцам. Президент говорил о самых важных событиях дня.

Украинский лидер сообщил, что в Запорожье на месте попадания российской ракеты весь день продолжаются спасательные работы. Враг разрушил часть жилого дома.

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Зеленский заявил, что в настоящее время известно о пяти погибших. Президент выразил соболезнования их родным. Кроме того, известно о 5 пострадавших.

И я благодарю всех наших воинов, которые наносят удары по оккупантах и этим возвращают Украине справедливость. Это фундамент существования нашего государства – уничтожать врага и тем самым защищать людей.

– подчеркнул Зеленский.

Президент о международных контактах

Зеленский рассказал, что за день провел важные телефонные разговоры. Президент общался с премьер-министром Норвегии и президентом Франции. Темами разговоров были:

ситуация в поле боя;

поддержку ВСУ;

оборонное сотрудничество;

"зерновые коридоры";

усиление ПВО;

будущее Украины в ЕС.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Зеленский провел совещание с Умеровым

Также президент рассказал, что провел совещание с Рустемом Умеровым – министром обороны Украины.

"Он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен. Уже есть и первые шаги по решению тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной. Будет больше цифровизации и четкости в снабжении войсками", – подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто защищает Украину.