Зеленський про Запоріжжя

Український лідер повідомив, що у Запоріжжі на місці влучання російської ракети весь день тривають рятувальні роботи. Ворог зруйнував частину житлового будинку.

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Зеленський заявив, що наразі відомо про 5 загиблих. Президент висловив співчуття їхнім рідним. Окрім того, відомо про 5 постраждалих.

Український лідер наголосив, що вдячний усім, хто працює на місці та підтримує людей: ДСНС, медичні працівники, поліція, комунальні служби.

І я дякую всім нашим воїнам, які завдають ударів окупанту й цим повертають Україні справедливість. Це фундамент існування нашої держави – знищувати ворога й цим захищати людей,

– наголосив Зеленський.

Президент заявив, що чим успішніші будуть наші воїни, чим більше втрат вони завдаватимуть окупантам, тим швидше Україна поверне безпеку усім своїм містам і селам.

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Президент про міжнародні контакти

Зеленський розповів, що упродовж дня провів важливі телефонні розмови. Президент спілкувався з прем'єр-міністром Норвегії та президентом Франції. Темами розмов були:

ситуація на полі бою;

підтримка ЗСУ;

оборонна співпраця;

"зернові коридори";

посилення ППО;

майбутнє України у ЄС;

​ситуація на Близькому Сході.

Зеленський провів нараду з Умєровим

Також президент розповів, що провів нараду з Рустемом Умєровим – міністром оборони України.

"Він представив свою команду, свою програму. Склад міністерства оновлено. Вже є й перші кроки для розв’язання тих питань, про які говорили військові. Зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової. Буде більше цифровізації та чіткості в постачанні у війська", – наголосив Зеленський.

Він також подякував усім, хто захищає Україну.