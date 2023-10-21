Очень весомый шаг Байдена, – Зеленский в обращении сделал мощное заявление

Владимир Зеленский вечером 21 октября обратился к украинцам. Украинский лидер заявил, что на этой неделе есть очень весомый шаг от президента Джо Байдена.

Президент подчеркнул, что уже подготовлен новый пакет длительной и надежной поддержки для Украины. Речь идет об оборонной и экономической.

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Я благодарен за эту инициативу Президенту Байдену и думаю, что не только украинцы, но и все народы – все свободные народы Европы – ожидают сохранения американского единства с нашей защитой. Американское лидерство нужно миру, и я благодарен обеим партиям Конгресса, которые это понимают, которые поддерживают, в частности, борьбу нашего народа за свою независимость,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Президент за неделю провел 9 международных разговоров

Украинский лидер рассказал, что за неделю провел 9 международных разговоров. В частности, сегодня он разговаривал с президентом Эрдоганом. Также Зеленский подчеркнул, что провел разговоры с премьер-министром Канады, с президентом Южной Африки, с премьер-министром Норвегии, а также с президентом Франции, с генеральным секретарем ООН, с президентом США, с канцлером Германии.

Украинский лидер подчеркнул: главным во всех этих переговорах – защитить жизнь людей, а также не дать дестабилизации распространиться еще и на другие регионы мира. Зеленский поблагодарил всех лидеров за поддержку.

Кроме того, уже на следующей неделе состоится новая встреча по Формуле мира. Локация – Мальта. Список государств, которые примут участие, увеличивается ежедневно. Также Украина готовится к новому саммиту Крымской платформы. Он состоится в Чехии.