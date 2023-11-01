Опасность, несмотря на усиление ПВО, – Зеленский рассказал про атакуемые больше всего регионы

Украинские защитники продолжают героически оборонять наше государство от российских оккупантов. Вечером 1 ноября президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Он поблагодарил защитников украинского неба, сообщает 24 канал. В частности, воинов мобильных огневых групп, украинских летчиков и воинов зенитных ракетных войск – все подразделения, уничтожающие российскую авиацию, ракеты и дроны.

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Россия в очередной раз атаковала "Шахедами"

Зеленский рассказал, что минувшей ночью сбили 18 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету. К сожалению, есть несколько попаданий.

Но большинство вражеских целей было уничтожено. И, в частности, в Полтавской области, и Черниговской, Сумской областях, Винницкой и Хмельницкой, в других наших регионах. Я благодарю за это наших воинов. Должны все четко помнить: каждый такойущерб – это спасение людей и инфраструктуры,

– заметил президент.

Он попросил всех украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и учитывать, что, хотя Украина и усиливает ПВО так, как только возможно, все же опасность – значительная.

"Особенно в таких городах, как Харьков, как Запорожье, как Херсон. В городах и селах Херсонщины, Донбасса. На Черниговщине, Сумщине. Следует быть внимательными и не относиться к опасности легкомысленно", – призвал украинский лидер.

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Президент провел важные совещания

Зеленский рассказал, что провел сегодня несколько важных совещаний и, как всегда, – селектор: военные, разведка, чиновники, ответственные за ситуацию в регионах.

Провел также совещание с нашей командой, которая представляла Украину на встрече советников по Формуле мира. Мы обсудили основные детали и результаты этого саммита. Некоторые вещи – очень полезные для Украины, для международного права в целом – мы пока не обнародуем. Причина – она ясна: не даем шанса России сорвать наши международные усилия,

– заметил президент.

Он добавил, что эта третья встреча советников стала еще сильнее двух идущих перед ней и продолжила консолидацию мира.

"Есть итоговый документ сопредседателей встречи советников на Мальте. И есть много сигналов от представителей государств, в частности Глобального Юга и наших партнеров в Европе, в Америке, подтверждающих правильность нашего курса на объединение мира вокруг Формулы мира, чтобы принципы честного мира, полного восстановления силы международного права были общим планом мирового большинства", – отметил украинский лидер.

По его словам, сегодня на совещании определили и основные шаги, которые будут делать в последующие месяцы, чтобы добавить еще нового содержания относительно Формулы мира.

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ЕС способен преодолевать кризисы и защищаться

Зеленский заявил, что сегодняшний день имеет особый геополитический и ценностный смысл – 1 ноября отмечается фактически как рождение Европейского Союза. Ведь 30 назад вступил в силу Маастрихтский договор, заложивший основы современного европейского единения.

Было много противодействия Европе в единении, много безверия в отношении единой Европы. Да и до сих пор антиевропейская политика – довольно громкая часть политического спектра в разных странах. В частности, и в тех странах, чей еврооптимизм критически важен для сохранения мира и нормального порядка в Европе и мире,

– отметил глава государства.

Он добавил, что Евросоюз уже не раз доказывал, что способен преодолевать кризисы, защищаться, сохранять ценностное лидерство в мире, становиться крепче, когда враги Европы ожидают от него только слабости.

"Мы ценим нашу Европу, Европу взаимодействия, а не споров, Европу людей, а не идеологий, потому что только таким наш континент способен защищать и защитить человеческие жизни и в странах Европы, и в мире. Я уверен, что Украина сделает нашу Европу сильнее, чем когда-либо, и мы работаем максимально активно, чтобы не осталось никакого препятствия для нашего вступления в Европейский Союз", – заметил президент.

Он уверен, что, как бы ни развивались события в мире, у других партнеров и в Америке, и где бы то ни было, все равно единство будет побеждать.

"Единство, а не разделение. Единство, а не призывы к самоизоляции. Я благодарю всех за помощь Украине, за совместные действия в защите наших европейских ценностей. А также благодарю всех тех в мире, кто помогает беречь единство: всех от Вашингтона до каждой столицы мира, в которой ценят людей и жизнь. Слава всем, кто борется ради свободы! Слава нашим воинам! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.