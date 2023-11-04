Украина прошла колоссальный путь, – в обращении Зеленский сказал, что сделали для членства в ЕС

Украинские защитники продолжают отбивать вражеские атаки. Вечером 4 ноября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Глава государства заявил, что Украина прошла колоссальный путь – от того, что многие не верили даже в саму возможность ее сближения с Европейским Союзом во время полномасштабной войны, до того, что она рекордно быстро получила статус кандидата и выполняет необходимые пункты для открытия переговоров, сообщает 24 Канал.

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Украина двигается к вступлению в ЕС

Президент отметил, что сегодня состоялся очень важный визит Урсулы фон дер Ляен, президента Еврокомиссии.

Как раз накануне отчета Еврокомиссии о нашем выполнении рекомендаций по началу переговоров о вступлении. Мы ожидаем такого политического решения уже в этом году. Очень активно двигались весь год к выполнению рекомендаций,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что есть законодательные акты и системные решения.

"Добавляем силы институциям государства, добавляем возможности правоохранительным и антикоррупционным органам. Есть решение относительно национальных сообществ. Весь спектр того, что было определено Европейской комиссией. Но я хочу подчеркнуть, что это не что-то такое, о чем Украине говорит кто-то в Европе, в Брюсселе", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, трансформация нашего государства – это то, что нужно украинцам.

"Украина прошла колоссальный путь – от того, что многие не верили даже в саму возможность нашего сближения с Европейским Союзом во время полномасштабной войны, до того, что мы рекордно быстро получили статус кандидата и выполняем необходимые пункты для открытия переговоров", – подчеркнул глава государства.

По его мнению, это снова и снова является доказательством того, что Украина может делать большие вещи, когда работает объединенно, уверенно, в интересах своей независимости и всех украинцев.

"И мы продолжаем трансформацию нашего государства, для того чтобы быть готовыми – реально – к полноправному вступлению в Евросоюз, для того, чтобы адаптировать все наши институции, все наши стандарты к европейским правилам. Сейчас, кстати, мы уже понимаем, какие следующие шаги будут сделаны нашим государством", – убеждает президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

Зеленский рассказал, что сегодня после встречи с Урсулой фон дер Ляен о части из них он уже говорил. В частности, это и законопроект, который придает возможности Специализированной антикоррупционной прокуратуре, и то, что десятки лет назад нужно было сделать, а именно законопроект о лоббизме.

Урегулируем и другие нужные вопросы. Мы уже все в Украине должны привыкать, что наша внутренняя политика – это и есть политика евроинтеграции, это и есть то, что приближает нас к моменту, когда украинский флаг будет в Брюсселе наравне со всеми другими флагами государств – членов ЕС. И сегодня от госпожи президента Еврокомиссии я услышал хорошие сигналы относительно нашего движения до начала переговоров,

– заметил президент.

Также они обсудили и все другие вопросы: поддержку Украины – длительную, разноплановую, – новые санкции против оккупанта, совместную работу по замороженным активам России, которые должны пойти на компенсацию ущерба от российской же агрессии.

"Я говорю спасибо госпоже президенту фон дер Ляен за прочную, принципиальную поддержку. Еще одно за сегодня. Утром я имел честь вместе с Урсулой поздравить наших железнодорожников с их профессиональным днем. Сейчас, во время полномасштабной войны, всем стало очевидно, насколько важна работа наших железнодорожников. – для государства, для нормальной жизни всех наших людей", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, это гораздо больше, чем просто транспортная функция.

"Это одна из основ нашей устойчивости. Это спасение людей. Это часто героизм многих мужчин и женщин, которые под обстрелами, под постоянной угрозой – и особенно в первые недели полномасштабной войны – продолжали работать ради людей, ради нашей обороны. Очень важно помнить о каждом и каждой, кто свою жизнь посвятил тому, чтобы Украина выстояла. Разные люди. Наши герои на передовой. Люди многих профессий, которые помогают", – заявил глава государства.

Он добавил, что мы должны быть благодарны, беречь единство и заботиться о том, чтобы пройти вместе весь путь, предназначенный нам судьбой.

"Защитить Украину и передать детям, внукам гарантировано безопасную жизнь. Слава всем, кто бьется ради Украины! Воины, я благодарю вас! Я благодарю всех, кто помогает! Украина является и будет независимой и свободной. Я уверен в этом. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.