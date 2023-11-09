На связи с военными, – Зеленский в обращении назвал самые горячие участки фронта

Владимир Зеленский вечером 9 ноября традиционно обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что весь день находится на связи с военными.

По состоянию на вечер 9 ноября самыми горячими направлениями фронта остаются Авдеевское, Марьинское, Купянское и Бахмутское. Зеленский поблагодарил все бригады и каждое подразделение.

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Украинский лидер заявил, что есть вдохновляющие результаты. А будет – еще больше.

"Есть важные результаты работы разведки"

Зеленский сообщил, что провел совещание с ГУР. Имеются важные результаты работы украинской разведки. Президент поблагодарил ГУР МО и подчеркнул: эвакуация украинцев из Сектора Газа продолжается. В настоящее время удалось спасти уже 89 человек. Этот процесс – очень кропотливый и деликатный.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Зеленский о международных контактах

Украинский лидер подчеркнул, что со всеми партнерами работают ради систем ПВО для Украины. Усиливать щит над украинским небом пытаются фактически еженедельно. Зеленский заметил: чем защищеннее будут города и села, тем больше возможностей будут иметь люди, чтобы проявлять экономическую активность. У Украины будет сила, чтобы защитить свой суверенитет.

Хочу сегодня также поблагодарить Азербайджан. Перед зимой, как мы и договаривались с господином Президентом Алиевым, есть соответствующая помощь нашей энергетике. Мы понимаем, что этой зимой сложности могут быть не меньше, чем в прошлом. Мы готовимся. И поддержка Украины, наших людей, нашей энергетики критически важна,

– отметил Зеленский.

Также украинский лидер сообщил, что в течение дня разговаривал с президентами Индонезии и Парагвая.