Эта неделя показала, что мы везде достанем врага, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 11 ноября традиционно обратился к украинцам. Украинский лидер говорил о самых важных событиях дня.

Зеленский об освобождении Херсона

Начал свое обращение Зеленский с того, что вспомнил: 11 ноября – годовщина освобождения Херсона. Президент подчеркнул, что он благодарен всем, кто вспоминал, как херсонцы противостояли оккупанту, как ждали возвращения украинского флага и как встречали украинских героев.

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Украинский лидер поблагодарил всех, кто почтил героев, отдавших свою жизнь, чтобы Херсон и вся Украина были свободны. Также Зеленский поблагодарил журналистов, которые напоминают, кто и как спасал жизнь людей и государство, а также каждого и каждую, кто хранит память об освобождении Херсона и храбрость местных жителей.

Зеленский сообщил, что накануне подписал указ о государственных наградах для воинов и гражданских, отличившихся при защите Херсонщины.

Конечно, наши силы безопасности и обороны ответят российской армии на удары по Херсону и селам Херсонщины. Так, как это всегда происходит. Эта неделя показала, что и в Черном море, и на территории Крыма, и везде мы достанем оккупанта. И слава всем нашим ребятам, которые именно так возвращают Украине справедливость,

– говорится в сообщении.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Зеленский о других событиях дня

Украинский лидер рассказал, что провел разговор с Анджеем Дудой – президентом Польши. Зеленский подчеркнул: диалог был хорошим. Украинский лидер поздравил Дуду, а также всех поляков с праздником независимости Польши. Зеленский добавил, что Украина и Польша должны быть вместе, чтобы люди были свободны. Зеленский поблагодарил Дуду за добрые слова сегодня об Украине и украинцах.

Также идет эвакуация украинцев из Сектора Газа. Сейчас спасти удалось уже 214 украинцев.