Зеленський про звільнення Херсона

Розпочав своє звернення Зеленський з того, що пригадав: 11 листопада – річниця звільнення Херсона. Президент наголосив, що він я вдячний усім, хто згадував, як херсонці протистояли окупанту, як чекали на повернення українського прапора і як зустрічали українських героїв.

Зверніть увагу У Повітряних силах розповіли, чи буде Росія атакувати потужніше, ніж минулого року

Український лідер подякував усім, хто вшанував героїв, які віддали своє життя, аби Херсон та вся Україна були вільними. Також Зеленський подякував журналістам, які нагадують, хто та як рятував життя людей та державу, а також – кожному та кожній, хто береже пам'ять про визволення Херсона та хоробрість місцевих жителів.

Зеленський повідомив, що напередодні підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися при захисті Херсонщини.

Звичайно, наші сили безпеки і оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону й селам Херсонщини. Так, як це завжди відбувається. Цей тиждень показав, що й у Чорному морі, і на території Криму, і будь-де ще ми дістанемо окупанта. І слава всім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський про інші події дня

Український лідер розповів, що провів розмову з Анджеєм Дудою – президентом Польщі. Зеленський наголосив: діалог був хорошим. Український лідер привітав Дуду, а також усіх поляків зі святом незалежності Польщі. Зеленський додав, що Україна та Польща мають бути разом, аби люди були вільними. Зеленський подякував Дуді за добрі слова сьогодні про Україну й українців.

Також триває евакуація українців з Сектору Гази. Наразі врятувати вдалося вже 214 українців.