Работаем, чтобы получить решение начать переговоры, – Зеленский в обращении о вступлении в ЕС

13 ноября Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к украинцам. В нем он подвел итоги 628-го дня полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Начал он обращение с рассказа о встрече с главой крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, который 13 ноября отмечает свой день рождения. Ему – 80 лет.

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Достойный человек, смелый. Защитник своего народа и всей Украины. Я отметил Мустафу Джемилева званием Герой Украины. Считаю, что это совершенно заслуженно. Я поблагодарил его и за то, сколько он сделал для наших людей, для нашей свободы. Действительно моральный авторитет,

– подчеркнул президент.

Он также поблагодарил, что Мустафа Джемилев сейчас вместе с нами в борьбе против агрессии России в отношении Украины. Вместе они говорили о Крыме, о защите наших людей на полуострове. Президент подчеркнул, что мы помним все части нашего государства, и должны восстановить свободу для всей Украины без исключения.

Глава государства выразил благодарность всем, кто помнит, что атака России на международный порядок, основанный на правилах, началась именно с полуострова Крым. Ведь с его аннексией Кремль начал агрессию и продолжать сеять дестабилизацию.

И трудно представить восстановление спокойствия для мира, если не вернуть украденное Россией Украине. Восстановление нашей территориальной целостности – это глобальная потребность,

– констатировал он.

Совещание относительно переговоров о членстве в ЕС

Зеленский также добавил, что провел 13 ноября продолжительное совещание. На нем присутствовали дипломаты, члены правительства, представители Верховной Рады. Обсуждали подготовку нашего государства к политическому решению Европейского Совета о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. В частности, шаги и решения нашего государства.

"Работаем над тем, чтобы получить безусловное решение о начале переговоров. Для Украины это принципиально – реализовать все рекомендации Еврокомиссии, которые были предоставлены, все семь рекомендаций, и выполнить необходимое на этом этапе нашего пути в Европейский Союз. Успех нашего государства и людей – экономический, социальный, успех в развитии отношений Украины с миром – может быть только как общий успех всей Европы", – подчеркнул президент.

Он отметил, что мы усиливаем наши институции, законодательные нормы ради этого. И что Украина не останавливается даже во время полномасштабного вторжения. Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает это делать, поддерживать соответствующие решения и внедрять их.

Также Зеленский провел несколько совещаний по поводу новых международных шагов, запланированных на ближайшие дни. Речь также идет о переговорах с лидерами государств-партнеров, новых пакетах поддержки для наших защитников, а также международной коммуникации Украины.

Президент подчеркнул, что мы можем и должны обеспечить четкий результат. Он добавил, что наши партнеры должны слышать и понимать украинцев. И это будет, уверил он.

Зеленский добавил, что есть важная новость из Румынии, ведь там начал работу центр подготовки пилотов F-16, и именно там будут учиться наши защитники неба. Он выразил благодарность президенту Румынии Йоханнису и премьер-министру Нидерландов Рютте за выполнение всех договоренностей.

Кроме того, 13 ноября президент заслушал доклады главы ГУР МО Кирилла Буданова и руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

Спасибо обеим этим нашим структурам – каждому и каждой, кто там служит. И прежде всего за то, что Украина знает и будет знать, ЧТО готовит враг и как отвечать – правильно, мощно. Как на земле, так и в Черном море,

​​​ – добавил он.

Также глава государства поблагодарил всех защитников. Он выразил благодарность всем, кто не теряет силы и позиции, командирам, заботящимся о солдатах, боевым медикам, спасающим жизнь. Поблагодарил всех людей, которые помнят, что наше государство живет только благодаря тому, что есть кому останавливать российских захватчиков.