Почав він звернення з розповіді про зустріч з главою кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, котрий 13 листопада відзначає свій день народження. Йому – 80 років.

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Достойна людина, смілива. Захисник свого народу і всієї України. Я відзначив Мустафу Джемілєва званням Герой України. Вважаю, що це абсолютно заслужено. Я подякував йому і за те, скільки він зробив для наших людей, для нашої свободи. Дійсно моральний авторитет,

– наголосив президент.

Він також подякував, що Мустафа Джемілєв зараз разом із нами у боротьбі проти агресії Росії проти України. Разом вони говорили про Крим, про захист наших людей на півострові. Президент підкреслив, що ми пам’ятаємо про всі частинки нашої держави і маємо відновити свободу для всієї України без виключення.