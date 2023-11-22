Заседание "Рамштайн" и новые пакеты поддержки: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 22 ноября обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что сегодня прошло очередное заседание в формате "Рамштайн". Он был уже 17.

Украинский лидер подчеркнул, что ожидает отчет от Рустема Умерова по поводу "Рамштайна". Он должен озвучиться в ближайшее время.

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Зеленский добавил, что есть новые пакеты поддержки украинских защитников.

Это касается и снарядов, и ракет, и РЭБ, и дронов, и новых мощностей для нашей ПВО. Создана соответствующая коалиция – коалиция развития ПВО. Лидерами в ее организации являются Германия и Франция, и я благодарю за такое лидерство,

– подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил каждую страну, которая участвует в этих усилиях. Помощь государств-союзниц позволяет городам и селам быть более защищенными от российских ударов. Зеленский подчеркнул, что не обо всем можно рассказывать публично. В то же время, украинский воздушный щит сильнее ежемесячно.

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Украинский лидер о международных контактах

Также Зеленский рассказал, что провел разговор с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем. Темой разговора было то, как углубить отношения между двумя государствами – Украиной и Аргентиной. Зеленский пригласил аргентинского коллегу посетить Украину. Это был бы важный сигнал неравнодушия. Украинский лидер предложил аргентинской стороне продемонстрировать свое лидерство.

О каких других событиях дня говорил президент

Также украинский лидер рассказал, что провел совещание по европейской и евроатлантической интеграции. Что следует сделать уже к середине декабря 2023 года. Кроме того, обсудили, как Украине дальше двигаться в отношениях с НАТО по интеграции в Альянс.