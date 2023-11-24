Непростое заседание Ставки и мобилизация: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 24 ноября традиционно обратился к украинцам.

Зеленский о международных контактах

Зеленский в обращении заявил, что только что завершил содержательный разговор с президентом Латвии. В частности, говорили об оборонной поддержке ВСУ. Обсудили производство и снабжение боеприпасов. Зеленский подчеркнул, что благодарен Латвии за постоянную поддержку украинских европейских перспектив.

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Украинский лидер сообщил латвийскому коллеге, как Украина выполняет рекомендации Еврокомиссии. Украина готова к политическому решению, открывающему процесс переговоров. Подробно обсудили механику подготовки соответствующего решения ЕС.

Президент подчеркнул, что провел разговор с Марком Рютте. Украинский лидер поблагодарил за помощь, которую Нидерланды оказывают Украине. В частности, говорится о дополнительных 2 миллиардах евро на 2024 год. Зеленский подчеркнул, что это важный сигнал для других стран-союзниц. Также во время разговора обсудили:

совместную работу над Формулой мира;

ряд важных гуманитарных инициатив (в частности, "Зерно из Украины").

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Зеленский о заседании Ставки

Украинский лидер заметил, что провел непростое заседание Ставки. Ситуация на фронте, как обычно, была одним из ключевых вопросов. Также обсудили вопросы мобилизации и демобилизации,

Вопрос о срочниках, которые были призваны на службу до начала полномасштабного вторжения. Конечно, особое внимание уделили ситуации с работой ВЛК и "военкоматов". То, о чем говорят солдаты, то, о чем говорят командиры, должно быть решено,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что ожидает содержательной проработки вопросов и конкретных решений.