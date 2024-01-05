Выдержать этот год – значит выдержать войну: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 5 января традиционно обратился к украинцам. Президент говорил о самых важных событиях дня.

Украинский лидер рассказал, что только что имел очень содержательный разговор с Реджепом Эрдоганом. Украинский лидер подчеркнул, что каждый день на этой неделе использовался для активизации международной работы. Все для того, чтобы год с первых недель стал результативным.

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Зеленский подчеркнул, что поблагодарил Эрдогана за достигнутый уровень сотрудничества стран. В частности, в оборонной сфере. Страны уже реализовали успешные совместные проекты. В то же время, в этом году необходимо сделать больше, чтобы усилить государства и народы.

Президент заявил, что именно от сотрудничества Украины и Турции зависит безопасность в регионе, в Черном море и глобально – продовольственная безопасность. Зеленский поблагодарил Эрдогана лично и всю Турцию.

Зеленский отметил, что с начала работы коридора по состоянию на январь 2024 года уже провели более 14 миллионов тонн грузов. Речь идет о почти пол тысячи судов. По словам президента, это очень важный результат: как экономический, так и геополитический.

Также Зеленский рассказал, что обсудил с президентом Эрдоганом работу по Формуле мира. Украинский лидер подчеркнул, что он проинформировал о подготовке новой встречи на уровне советников. Она состоится уже в январе в Давосе. Зеленский пригласил представителя Турции, и Турция подтвердила.

"Сегодня я обсудил это и с Президентом Турции. Возвращение украинских детей, которые были похищены россиянами. Возвращение пленных и всех тех, против кого репрессии на оккупированной территории, в частности в Крыму. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех остальных – взрослых и детей, воинов и гражданских, которых содержат в российской неволе", – отметил Зеленский.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Продолжается работа над новыми оборонными пакетами

Зеленский подчеркнул, что идет работа для того, чтобы Украина получила достаточный объем оборонных пакетов. Уже есть очередной мощный оборонительный шаг со стороны Германии. Речь идет о ракетах для ПВО, артиллерии калибра 155, а также других необходимых вещах.

Также украинский лидер добавил, что находится постоянно на связи с военными. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Марьинском, Бахмтском, Лиманском, Купянском направлении.

И приоритет нашего государства – неизменно – дать все необходимое для защиты Украины и наших активных действий. Боеприпасы. Дроны. Технику. Личный состав. Выдержать этот год – значит выдержать всю эту войну. Важное время. Во многом решающий. Благодарю всех, кто это осознает. Кто помогает государству становиться сильнее, а нашим воинам – иметь возможность уничтожать врага,

– заявил украинский лидер.

Президент поблагодарил героев за меткость и стойкость.