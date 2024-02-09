Путин трезвеет только когда видит силу, – Зеленский рассказал, о чем просил у конгрессменов США
Президент Украины рассказал о результатах встречи с американскими конгрессменами. Также глава государства сообщил о новых кадровых решениях в руководстве Генштаба.
9 февраля президент Зеленский провел переговоры с двухпартийной делегацией конгрессменов из Соединенных Штатов во главе с главой комитета Палаты представителей по разведке.
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Три критических вопроса
По словам главы государства, на встрече с конгрессменами были подняты три критических для Украины вопроса. Первое – это необходимость принятия нового пакета помощи от США, который до сих пор находится на обсуждении.
Второе – это поставка ПВО, а именно систем Patriot. И третий вопрос, который находился в повестке дня, – предоставление дальнобойных ракет ATACMS на 300 километров.
Зеленский подытожил с грустью, что решения по передаче этого оружия пока нет.
Америка помогла Украине выстоять в решающий момент. И сейчас, в этом году, время войны не стало проще. Вызовы чрезвычайны, и в Европе все больше раздается голосов о том, как в Кремле готовятся расширить агрессию,
– заявил президент.
Глава государства отметил важность продолжения американской поддержки
Нельзя допускать расползания войны и российского зла. Путин трезвеет только тогда, когда видит перед собой силу. Сила нужна,
– напомнил Зеленский.
Новые фамилии на руководящих должностях Генштаба
Зеленский сообщил о решении обновить руководство Вооруженных сил. Также президент подписал указы о назначении новым главкомом Александра Сырского. Сегодня глава государства рассказал, что произвел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Им по предложению Сырского стал генерал-майор Анатолий Баргилевич.
Кроме того, главнокомандующий определил кандидатуры своих заместителей. Зеленский подчеркнул, что в скором времени подпишет соответствующие указы.
По его словам, также уже определены заместители начальника Генерального штаба. Все они имеют боевой опыт и являются специалистами.
Об этом говорил Зеленский в обращении:
- Сырский и Умеров побеседовали с представителями Франции и Германии о поставках, восполнении дефицитов, снарядах, оружии.
- Зеленский обсудил с премьером Шмыгалем вопросы безопасности, в частности возможность областных и местных властей покупать за собственные деньги средства РЭБ для прикрытия инфраструктуры. Также коснулись ускорения работы с партнерами по конфискации российских активов.
- Президент провел встречу с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.
- Кроме того, глава государства сообщил о награждении государственными наградами воинов. Среди них – подполковник Вооруженных Сил Украины Вячеслав Агеев, подразделение которого в мае 23-го года впервые уничтожило российскую баллистическую ракету. Вспомнил и о присвоении Героев Украины Буданову и Залужному.