Украина продолжает готовить фактический старт переговоров с ЕС на июнь, – Зеленский

Во время традиционного вечернего обращения Зеленский коснулся ситуации на фронте и переговоров с партнерами. Он анонсировал новые соглашения о безопасности и новые визиты партнеров в Украину.

Также 7 мая правительство поддержало создание Сил беспилотных операций. Это инициатива президента. Теперь очередь за Минобороны.

Смотрите также "Стараются продвигаться": спецподразделение ГУР рассказало, есть ли враг в Часовом Яру

Зеленский о ситуации на фронте

Первое – фронт. Бои там, где горячее всего. Направления – Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское. Сегодня, как и всегда, был на связи с военными, провел отдельное совещание с Министерством обороны, в частности по комплектованию наших бригад,

– сказал президент.

Он заверил: государство делает все, чтобы укрепить воинов и чтобы дать Украине больше прочности в боях.

Президент поблагодарил одну из бригад и союзников

"Сегодня, уже по результатам первых дней недели, заслуживают нашей с вами особой благодарности воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Молодцы, ребята! Ваша меткость неизменно вдохновляет!" – сказал он.

Также гарант выразил благодарность всем, кто сражается на передовой. И западным партнерам – "которые действительно держат слово и выполняют то, о чем мы договаривались".

Все пакеты поставок оружия и снарядов для Украины сейчас чрезвычайно важны. Это время определяет весь год – и в боях, и в тренировке, и в обеспечении. Любая задержка сейчас по оружию, или по снарядам, или по комплектованию наших бригад будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России,

– подчеркнул Зеленский.

Украина на международной арене: Саммит мира

Наше государство продолжает марафон подготовки к первому Глобальному саммиту мира. Этот саммит, по словам Зеленского, может и должен показать, чего стоит международное сотрудничество и все слова о защите Устава ООН и международного порядка, основанного на правилах.

Президент выразил надежду, что другие государства присоединятся к подготовке саммита и "проявят себя". Украина постепенно выйдет на действительно глобальное сообщество, потому что на мероприятии будут представлены все континенты. И "разные нации – и географически большие, и географически меньшие, и те, кто уже четко высказался в поддержку международного права, и те, кто еще это сделает".

Зеленский заметил: приглашая на Саммит мира мировое большинство, Украина создает реальный инструмент реальной многополярности. А россияне лицемерно используют термин "многополярность", чтобы прикрыть свои попытки контролировать жизнь других наций.

Вступление в ЕС

Эти слова Зеленского отсылают к заявлению Путина во время "инаугурации" 7 мая. Диктатор пообещал "продолжить работу по формированию многополярного мира". Вероятно, хочет приобщить новых друзей к компании из Ирана и Северной Кореи.

Готовим встречи и документы, которые точно станут новостями в ближайшие недели. Новые визиты в Украину наших партнеров. Новые соглашения по безопасности для нашего государства и жизни в целом в Европе. И, конечно, мы продолжаем готовить фактический старт переговоров с Европейским Союзом на июнь,

– рассказал президент.

Лидер государства заверил: с украинской стороны все детали будут проработаны на сто процентов. Мы выполнили свои обязательства и рассчитываем на результативную активность со стороны партнеров.

Напоследок президент призвал помнить о тех, кто отдал жизнь ради Украины.