Россия пытается усовершенствовать умение убивать, – Зеленский в обращении к Совету Европы

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к участникам саммита Совета Европы, на котором присутствовало 50 глав государств мира. Украинский лидер отметил важность совместной работы для победы над Россией, особенно на фоне ракетной атаки Киева ночью 16 мая.

Свое обращение президент начал с того, что ночью 16 мая Киев подвергся мощной атаке, ведь по нашей столице россияне запустили 18 ракет разного типа и беспилотники. Однако силам ПВО удалось уничтожить 100% целей. Владимир Зеленский подчеркнул, что такого результата удалось добиться именно благодаря тому, что мир поддерживает нас и оказывает необходимую поддержку.

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Украина совершенствует защиту, Россия – умение убивать

Владимир Зеленский отметил, что в России неоднократно хвастались ракетами "Кинжал", которые якобы невозможно сбить и гарантированно несут смерть. Ночью 16 мая Россия использовала не только "Кинжалы", чтобы атаковать Украину, однако в итоге ничего не получилось – баллистические и крылатые ракеты и беспилотники были уничтожены силами ПВО – чуть ли не впервые наши защитники неба могут похвастаться 100% уничтожением всех целей.

Россия очень старается усовершенствовать свое умение убивать. Мы же стараемся усовершенствовать защиту наших людей. Я благодарю всех стран и лидеров, которые помогли нам усовершенствовать защиту неба,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что для того, чтобы украинские воины могли сбивать 100% враждебных целей на всей территории Украины, а не только в Киеве, нам нужны дополнительные системы ПВО с ракетами к ним и современные истребители.

Обращение Владимира Зеленского к Совету Европы: смотрите видео

Также президент поблагодарил всех, кто способствует реализации формулы мира и подчеркнул, что это единственный реалистичный план. Также Владимир Зеленский отметил необходимость справедливости – конфискацию российских активов на восстановление Украины, усиление антироссийских санкций и создание специального трибунала, на котором должны оказаться те, кто задумал эту войну и совершал военные преступления против украинцев.