Зеленский общался с Байденом, Джонсоном, представителями МАГАТЭ, – Данилов об атаке на ЗАЭС

Владимир Зеленский говорил об атаке на ЗАЭС с мировыми лидерами. В частности, с президентом США Джо Байденом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в ночь на 4 марта в ставке Верховного Главнокомандующего никто не сомкнул глаз даже на мгновение. Когда узнали, что Россия обстреливает ЗАЭС, сразу поняли, к какой страшной катастрофе это может привести.

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Ночью президент Зеленский общался с Байденом, Джонсоном (Борисом – 24 канал), с руководителем МАГАТЭ. Всем объясняли, насколько это опасно,

– подчеркнул Данилов.

Он отметил: очень жаль, что кое-кто сейчас закрыл глаза и не хочет закрывать небо. Сейчас это небо держат украинские защитники и защитницы ценой собственных жизней.

Данилов отметил, что Украина обязательно победит в этой войне.

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