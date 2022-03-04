Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що у ніч на 4 березня у ставці Верховного Головнокомандувача ніхто не заплющив очей навіть на мить. Коли дізналися, що Росія обстрілює ЗАЕС, відразу зрозуміли, до якої страшної катастрофи це може призвести.

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Вночі президент Зеленський спілкувався з Байденом, Джонсоном (Борисом – 24 канал), з керівником МАГАТЕ. Всім пояснювали, наскільки це є небезпечно,

– наголосив Данілов.

Він зауважив: дуже шкода, що дехто наразі заплющив очі й не хоче закривати небо. Наразі це небо тримають українські захисники й захисниці ціною власних життів.

Данілов наголосив, що Україна обов'язково переможе у цій війні.

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