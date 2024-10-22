Ядерное оружие, корейские военные и выборы в США: главное из заявлений Зеленского
Во время встречи с журналистами 22 октября Владимир Зеленский коснулся многих важных моментов, в частности, ситуации на фронте и работы над Планом победы. 24 Канал собрал главное из его заявлений.
Конечно, журналистов интересовало привлечение россиянами солдат Северной Кореи и в целом состояние российской армии. Зеленский назвал Россию "Титаником".
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Главное из заявлений Зеленского 22 октября
Возможно, наша "Паляница" уже даже поразила цель. Так оно в жизни бывает... Со временем узнаем, Возможно, он или она поддержит план, а возможно, предоставит что-то больше или изменит политику. Я не знаю, На Харьковском направлении, считаем, что ситуация стабилизирована. Хотя на Купянском они там иногда в такие маневры идут – в одну, в другую сторону. На Востоке – давят. На Курском – наши выполняют свои задачи и будут их выполнять столько, сколько будет нужно. Это важный аспект, им нужно это делать. Я думаю, из-за денег. Я думаю, Северная Корея – очень бедная. Они своих людей будут отправлять на фронт. Честно говоря, мы фиксировали офицеров, технический персонал, мне кажется, на временно оккупированных территориях. Я думаю, они направили офицеров из-за того, чтобы их офицеры поняли, что происходит сначала, а потом отправлять контингент. Потому что как им управлять, как им командовать? Я о языке. Думаю, это серьезные сложности. "У нас нормальный диалог с ними. В принципе, они нас поддерживают. У них есть соответствующий, скажем так, статус конституционный. Они ограничены в некоторых вещах. Но, тем не менее, точно работаем и они точно помогают", – ответил Зеленский. Россия так осторожно с этой тематикой носится, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Мало того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание – очень сдержанно. Но мы бьем в набат, потому что мы знаем, что для нас это риски. Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса, Кроме того, чтобы не дать России оккупировать Украину, я считаю, их нет для любого. Есть внутреннее производство, когда вы находите альтернативу тому или иному оружию, – это единственное усиление. Когда вы находите эту альтернативу в закупках других стран, тогда вам нужно искать альтернативные источники финансирования. Мы их находим в замороженных российских активах. Мы смогли договориться, и нашли этот выход. Использование замороженных российских активов стало "планом Б" на случай, если США уменьшат финансовую поддержку. В Плане есть сроки. Я просто сказал, что у нас есть конкретно, что мы планируем сделать за эти три месяца. И в плане есть конкретные даты, когда мы считаем, реализация того или иного пункта была бы правильной для нас. Все крупные партнеры, особенно в период выборов, будут бояться реакции России. Потому что они понимают, что этим пакетом мы можем уничтожить их. Но для меня, даже этот пакет, как я вам сказал, это наш план. Они всегда могут предложить нам альтернативный вариант, но с тем же результатом. Мои месседжи очень четкие. Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны были обменяться на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и с Трампом, По словам президента, союзники не могут назвать меры безопасности и гарантии для Украины, которые были бы соизмеримы с НАТО. Поэтому Киев и просит о вступлении в Альянс. "Мы отдали (ядерное оружие, – 24 Канал), но ничего не получили взамен. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", – подчеркнул он. Партнеры должны сделать то, о чем мы подписались. Французы до конца ноября выполняют укомплектование одной бригады. Немцы до конца этого года выполняют укомплектование еще одной бригады. Нордики также включаются в этот процесс. Да, но очень медленно. Европа не ввела их до конца, поэтому нет должного эффекта. Это настоящая потеря, считаю, если не двух лет, то года так точно. Год назад Россия должна была быть в том состоянии, в котором должна быть в следующем году. В то же время Великобритания "ввела важные санкции, о которых мы просили". И санкций будет только больше. Их экономика начнет тонуть, но будет делать это медленно. Для нас это очень важно – чтобы после окончания этой войны они не смогли восстановиться за месяц. И чтобы не появлялись больные мысли (снова напасть – 24 Канал), даже спустя годы. Я бы не говорил, что у них закончились люди. Но, безусловно, нежелание мобилизовать своих растет, находятся форматы мобилизации северокорейских военных. Безусловно, это происходит. Это факт просто, что они готовят тот или иной контингент. Но это говорит о том, что последствия этой войны уже имеют влияние на российское общество. Процент людей, которые будут против этой войны, будет увеличиваться в России. Для них это, конечно, такой серьезный шок и сигналы, которые говорят о состоянии армии России, – что в течение нескольких месяцев их армия не может вытеснить украинских военных с территории России, По моему мнению, во-первых, это зависит от выборов в Соединенных Штатах. Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению. И из этой информации, которую я получал от кандидатов, это позитив от моих с ними встреч. Я считаю, что они не будут ждать до января: они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут. Если удастся получить результат по энергетике и свободному судоходству, это станет сигналом, что Россия готова. Кроме этого, Украина работает со странами Глобального Юга. Зеленский отказался сравнивать эти встречи, назвав обе хорошими. Диалог с Трампом он охарактеризовал как максимально позитивный. Дипломатия. Любые переговоры, я считаю, что это – другая стадия войны. Это не значит, что нет оборонительных действий. Не значит, что нет наступательных действий. Но в любом случае, когда осуществляются дипломатические шаги – это ведет к завершению горячей стадии войны, Он привел пример: на первом Саммите мира решили, "что может быть решение по энергобезопасности". То есть что Украина не атакует энергетику России, а Россия не атакует энергетику Украины. Это снизит градус конфликта, одновременно бить по военным целям можно. То же самое касается гражданских кораблей. "С годами в целом у людей выше давление", – пошутил Зеленский. И добавил: "Но в наших силах следить за этим процессом и быть в достаточно сильной позиции Украины". Зеленский заверил: имеет хорошие отношения с канцлером и благодарен ему за помощь, ведь "Германия вторая по поддержке". "Но то, что немецкая сторона имеет скепсис относительно нашего вступления в НАТО, – это факт. Я считаю, что их оценка более мягкая, чем была раньше. Это факт. Но относительно приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики НАТО – Германия, что касается реакции России. Именно так. Поэтому я считаю, что на их мнение будет влиять больший союз. Больший союз по поддержке нас – это уверенное "Да" от Соединенных Штатов. Вот что я имею в виду", – детализировал президент. "Все понимают, что какой бы путь у нас ни был, юридически никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет. Второе, почему я акцентирую на приглашении? Потому, что оно дается стране в международно признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. А уже какое вступление, как оно будет происходить, сколько – это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", – объяснил лидер государства. Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Видимо, такие мысли у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не коммуницируют это со мной эти вопросы, но через медиа, понятно, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины. Он добавил, что на всех переговорах поднимают вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Лучше всего было бы попасть в НАТО. "Во время войны – приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры – что они сильнее, чем Россия, тогда у нас все будет в этом смысле положительно", – сказал президент. Зеленский заявил, что "нам всем придется много работать с немецкой стороной". Но на Германию могут повлиять США. "Мы видим сегодня консенсус большинства стран Альянса и сдержанную позицию нескольких стран. Будем с этим работать. Мы видим сегодня уверенность во Франции, поддержку Франции. Мы понимаем, что нас будут поддерживать британцы, и считаем, что будут поддерживать итальянцы. Относительно реакции Германии – по нашему мнению, в целом, сегодня ситуация в большинстве зависит от Соединенных Штатов. Считаем, что у них идет консолидация их мнений относительно НАТО и это имеет влияние еще на, например, Венгрию и Словакию. После выборов надеемся на более положительную реакцию США. Не из-за смены президента, а просто потому, что фокус, внимание у Соединенных Штатов сейчас на выборы, и я считаю, что в любом случае любые резкие заявления со стороны США сегодня, наверное, неуместны или имеют вызовы. Считаю, они не хотят лишних рисков". Остин привез пакет 400 миллионов. Мы договаривались с Президентом Байденом, что сейчас будут часто пакеты. Сегодня 400 миллионов, а также ближайшие дни еще один пакет должен быть на 800 миллионов. Те 800 миллионов – это первый транш в наше производство, нашу дальнобойность. Затем должен быть следующий транш также на дальнобойность в размере 700 – 800 миллионов. Также обсуждали вопрос о 8 миллиардах, о которых мы договорились: какая часть из них до конца года может быть в отечественном производстве. Конечно, хотелось бы все их получить. Сейчас Остин приехал с командой в Украину, с генералом Каволи, который наверное, за время войны наиболее глубоко понимает ее контекст. Сегодня у нас была общая встреча. Был Сырский, Баргилевич. Сейчас идет отдельная встреча – уже с планами наших действий, там есть тактический и стратегический уровень этого Плана. Затем Умеров вернется ко мне с фидбеком. А Остин, соответственно, вернется с фидбеком к президенту США.
Насколько эффективен дрон-ракета "Паляница"
– загадочно ответил Зеленский.
Предоставят ли США разрешение на использование дальнобойного оружия
– ответил президент.
Зеленский о ситуации на фронте
А вот в Черном море планируют усилить ПВО.
Почему Северная Корея поддержала Россию
Как это повлияет на отношения между Украиной и Южной Кореей
Готов ли Запад больше помогать после привлечения военных КНДР
Планировал ли Зеленский уволить Буданова
– четко ответил президент.
Существует ли "план Б", если Запад не поддержит План победы
Правда ли, что Зеленский дал партнерам три месяца на реализацию Плана победы
Как в США реагируют на План победы
Зеленский о ядерном оружии
– сказал он.
Как Запад помогает украинским бригадам
Работают ли санкции против России
Россия - это "Титаник": Зеленский об экономике
В каком состоянии российская армия и почему враг прибегнул к помощи от КНДР
Курская операция стала шоком для Глобального Юга
– рассказал Зеленский.
Готовы ли россияне к переговорам
Как реагировали Харрис и Трамп на презентованный План победы
Что означает завершение горячей фазы войны
– уверен президент.
Давят ли западные лидеры относительно завершения войны
Какие отношения с Шольцем
Возможно ли вступить в НАТО без оккупированных территорий
НАТО в обмен на территории: каково мнение президента
Готовы ли страны принять Украину в НАТО
Украина получит много помощи в ближайшее время
Как продвигается работа над Планом победы
Возможно, наша "Паляница" уже даже поразила цель. Так оно в жизни бывает... Со временем узнаем,
Возможно, он или она поддержит план, а возможно, предоставит что-то больше или изменит политику. Я не знаю,
На Харьковском направлении, считаем, что ситуация стабилизирована. Хотя на Купянском они там иногда в такие маневры идут – в одну, в другую сторону. На Востоке – давят. На Курском – наши выполняют свои задачи и будут их выполнять столько, сколько будет нужно. Это важный аспект, им нужно это делать.
Я думаю, из-за денег. Я думаю, Северная Корея – очень бедная. Они своих людей будут отправлять на фронт. Честно говоря, мы фиксировали офицеров, технический персонал, мне кажется, на временно оккупированных территориях. Я думаю, они направили офицеров из-за того, чтобы их офицеры поняли, что происходит сначала, а потом отправлять контингент. Потому что как им управлять, как им командовать? Я о языке. Думаю, это серьезные сложности.
"У нас нормальный диалог с ними. В принципе, они нас поддерживают. У них есть соответствующий, скажем так, статус конституционный. Они ограничены в некоторых вещах. Но, тем не менее, точно работаем и они точно помогают", – ответил Зеленский.
Россия так осторожно с этой тематикой носится, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Мало того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание – очень сдержанно. Но мы бьем в набат, потому что мы знаем, что для нас это риски.
Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса,
Кроме того, чтобы не дать России оккупировать Украину, я считаю, их нет для любого. Есть внутреннее производство, когда вы находите альтернативу тому или иному оружию, – это единственное усиление. Когда вы находите эту альтернативу в закупках других стран, тогда вам нужно искать альтернативные источники финансирования. Мы их находим в замороженных российских активах. Мы смогли договориться, и нашли этот выход.
Использование замороженных российских активов стало "планом Б" на случай, если США уменьшат финансовую поддержку.
В Плане есть сроки. Я просто сказал, что у нас есть конкретно, что мы планируем сделать за эти три месяца. И в плане есть конкретные даты, когда мы считаем, реализация того или иного пункта была бы правильной для нас.
Все крупные партнеры, особенно в период выборов, будут бояться реакции России. Потому что они понимают, что этим пакетом мы можем уничтожить их. Но для меня, даже этот пакет, как я вам сказал, это наш план. Они всегда могут предложить нам альтернативный вариант, но с тем же результатом.
Мои месседжи очень четкие. Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны были обменяться на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и с Трампом,
По словам президента, союзники не могут назвать меры безопасности и гарантии для Украины, которые были бы соизмеримы с НАТО. Поэтому Киев и просит о вступлении в Альянс.
"Мы отдали (ядерное оружие, – 24 Канал), но ничего не получили взамен. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", – подчеркнул он.
Партнеры должны сделать то, о чем мы подписались. Французы до конца ноября выполняют укомплектование одной бригады. Немцы до конца этого года выполняют укомплектование еще одной бригады. Нордики также включаются в этот процесс.
Да, но очень медленно. Европа не ввела их до конца, поэтому нет должного эффекта.
Это настоящая потеря, считаю, если не двух лет, то года так точно. Год назад Россия должна была быть в том состоянии, в котором должна быть в следующем году.
В то же время Великобритания "ввела важные санкции, о которых мы просили". И санкций будет только больше.
Их экономика начнет тонуть, но будет делать это медленно. Для нас это очень важно – чтобы после окончания этой войны они не смогли восстановиться за месяц. И чтобы не появлялись больные мысли (снова напасть – 24 Канал), даже спустя годы.
Я бы не говорил, что у них закончились люди. Но, безусловно, нежелание мобилизовать своих растет, находятся форматы мобилизации северокорейских военных. Безусловно, это происходит. Это факт просто, что они готовят тот или иной контингент. Но это говорит о том, что последствия этой войны уже имеют влияние на российское общество. Процент людей, которые будут против этой войны, будет увеличиваться в России.
Для них это, конечно, такой серьезный шок и сигналы, которые говорят о состоянии армии России, – что в течение нескольких месяцев их армия не может вытеснить украинских военных с территории России,
По моему мнению, во-первых, это зависит от выборов в Соединенных Штатах. Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению. И из этой информации, которую я получал от кандидатов, это позитив от моих с ними встреч. Я считаю, что они не будут ждать до января: они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут.
Если удастся получить результат по энергетике и свободному судоходству, это станет сигналом, что Россия готова.
Кроме этого, Украина работает со странами Глобального Юга.
Зеленский отказался сравнивать эти встречи, назвав обе хорошими. Диалог с Трампом он охарактеризовал как максимально позитивный.
Дипломатия. Любые переговоры, я считаю, что это – другая стадия войны. Это не значит, что нет оборонительных действий. Не значит, что нет наступательных действий. Но в любом случае, когда осуществляются дипломатические шаги – это ведет к завершению горячей стадии войны,
Он привел пример: на первом Саммите мира решили, "что может быть решение по энергобезопасности". То есть что Украина не атакует энергетику России, а Россия не атакует энергетику Украины. Это снизит градус конфликта, одновременно бить по военным целям можно. То же самое касается гражданских кораблей.
"С годами в целом у людей выше давление", – пошутил Зеленский.
И добавил: "Но в наших силах следить за этим процессом и быть в достаточно сильной позиции Украины".
Зеленский заверил: имеет хорошие отношения с канцлером и благодарен ему за помощь, ведь "Германия вторая по поддержке".
"Но то, что немецкая сторона имеет скепсис относительно нашего вступления в НАТО, – это факт. Я считаю, что их оценка более мягкая, чем была раньше. Это факт. Но относительно приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики НАТО – Германия, что касается реакции России. Именно так. Поэтому я считаю, что на их мнение будет влиять больший союз. Больший союз по поддержке нас – это уверенное "Да" от Соединенных Штатов. Вот что я имею в виду", – детализировал президент.
"Все понимают, что какой бы путь у нас ни был, юридически никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет. Второе, почему я акцентирую на приглашении? Потому, что оно дается стране в международно признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. А уже какое вступление, как оно будет происходить, сколько – это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", – объяснил лидер государства.
Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Видимо, такие мысли у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не коммуницируют это со мной эти вопросы, но через медиа, понятно, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины.
Он добавил, что на всех переговорах поднимают вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Лучше всего было бы попасть в НАТО.
"Во время войны – приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры – что они сильнее, чем Россия, тогда у нас все будет в этом смысле положительно", – сказал президент.
Зеленский заявил, что "нам всем придется много работать с немецкой стороной". Но на Германию могут повлиять США.
"Мы видим сегодня консенсус большинства стран Альянса и сдержанную позицию нескольких стран. Будем с этим работать. Мы видим сегодня уверенность во Франции, поддержку Франции. Мы понимаем, что нас будут поддерживать британцы, и считаем, что будут поддерживать итальянцы. Относительно реакции Германии – по нашему мнению, в целом, сегодня ситуация в большинстве зависит от Соединенных Штатов. Считаем, что у них идет консолидация их мнений относительно НАТО и это имеет влияние еще на, например, Венгрию и Словакию. После выборов надеемся на более положительную реакцию США. Не из-за смены президента, а просто потому, что фокус, внимание у Соединенных Штатов сейчас на выборы, и я считаю, что в любом случае любые резкие заявления со стороны США сегодня, наверное, неуместны или имеют вызовы. Считаю, они не хотят лишних рисков".
Остин привез пакет 400 миллионов. Мы договаривались с Президентом Байденом, что сейчас будут часто пакеты. Сегодня 400 миллионов, а также ближайшие дни еще один пакет должен быть на 800 миллионов. Те 800 миллионов – это первый транш в наше производство, нашу дальнобойность. Затем должен быть следующий транш также на дальнобойность в размере 700 – 800 миллионов. Также обсуждали вопрос о 8 миллиардах, о которых мы договорились: какая часть из них до конца года может быть в отечественном производстве. Конечно, хотелось бы все их получить.
Сейчас Остин приехал с командой в Украину, с генералом Каволи, который наверное, за время войны наиболее глубоко понимает ее контекст. Сегодня у нас была общая встреча. Был Сырский, Баргилевич. Сейчас идет отдельная встреча – уже с планами наших действий, там есть тактический и стратегический уровень этого Плана. Затем Умеров вернется ко мне с фидбеком. А Остин, соответственно, вернется с фидбеком к президенту США.