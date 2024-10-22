Ядерное оружие, корейские военные и выборы в США: главное из заявлений Зеленского

Во время встречи с журналистами 22 октября Владимир Зеленский коснулся многих важных моментов, в частности, ситуации на фронте и работы над Планом победы. 24 Канал собрал главное из его заявлений.

Конечно, журналистов интересовало привлечение россиянами солдат Северной Кореи и в целом состояние российской армии. Зеленский назвал Россию "Титаником".

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Главное из заявлений Зеленского 22 октября