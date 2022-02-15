Зеленский обсудил российскую эскалацию с премьерами Японии и Италии

15 февраля 2022 , 16:43
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Японии и Италии. Политики обсудили среди прочего и вопросы безопасности.

Разговоры состоялись 15 февраля на фоне угрозы нападения России на Украину. Президент поблагодарил премьеров за поддержку и раскрыл детали переговоров.

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Зеленский провел телефонный разговор с Фумио

Владимир Зеленский рассказал, что с премьер-министром Японии Кисида Фумио обсудили:

  • текущую ситуацию в регионе;
  • вызовы безопасности;
  • консолидацию международных усилий;
  • мирное урегулирование дипломатическим путем;
  • инфраструктурные проекты.

Вызовы безопасности Европы и Украины

Президент Украины написал, что обсудили с премьер-министром Италии Марио Драги вызовы безопасности, которые стоят перед Украиной и Европой.

Обменялись мнениями по активизации работы всех переговорных форматов и разблокированию мирного процесса,
 – заявил Зеленский.

Президент подытожил, что ценит поддержку Украины со стороны Италии.

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Полный текст публикации Владимира Зеленского

Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Японии Кисидой Фумио. Говорили о текущей ситуации в регионе, проблемах безопасности, консолидации международных усилий, мирном урегулировании дипломатическим путем, инфраструктурных проектах. Благодарен Японии за твердую поддержку Украины.

Автор: Діана Квасневська