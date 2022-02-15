Зеленский обсудил российскую эскалацию с премьерами Японии и Италии
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Японии и Италии. Политики обсудили среди прочего и вопросы безопасности.
Разговоры состоялись 15 февраля на фоне угрозы нападения России на Украину. Президент поблагодарил премьеров за поддержку и раскрыл детали переговоров.
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Зеленский провел телефонный разговор с Фумио
Владимир Зеленский рассказал, что с премьер-министром Японии Кисида Фумио обсудили:
- текущую ситуацию в регионе;
- вызовы безопасности;
- консолидацию международных усилий;
- мирное урегулирование дипломатическим путем;
- инфраструктурные проекты.
Вызовы безопасности Европы и Украины
Президент Украины написал, что обсудили с премьер-министром Италии Марио Драги вызовы безопасности, которые стоят перед Украиной и Европой.
Обменялись мнениями по активизации работы всех переговорных форматов и разблокированию мирного процесса,
– заявил Зеленский.
Президент подытожил, что ценит поддержку Украины со стороны Италии.
Последние новости о вероятном нападении России на Украину
- 15 февраля Россия заявила об отводе части своих войск. В частности по причине завершения части учений говорят о перемещении подразделений Южного и Западного военных округов с территории Беларуси. Там сейчас продолжаются учения "Союзная решимость-2022".
- При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поверит в отвод войск тогда, когда это увидит. Тогда же поверит в деэскалацию.
- 15 февраля Верховная Рада обратилась к ООН, а также другим международным организациям с постановлением из-за эскалации Россией ситуации безопасности вокруг Украины, а также относительно непризнания так называемых "квазиреспублик" на Донбассе.
- Обращение направят в ООН, НАТО, ПАСЕ, Еврокомиссию и Европарламент.
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Полный текст публикации Владимира Зеленского
Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Японии Кисидой Фумио. Говорили о текущей ситуации в регионе, проблемах безопасности, консолидации международных усилий, мирном урегулировании дипломатическим путем, инфраструктурных проектах. Благодарен Японии за твердую поддержку Украины.