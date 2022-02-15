Зеленский обсудил российскую эскалацию с премьерами Японии и Италии

Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Японии и Италии. Политики обсудили среди прочего и вопросы безопасности.

Разговоры состоялись 15 февраля на фоне угрозы нападения России на Украину. Президент поблагодарил премьеров за поддержку и раскрыл детали переговоров.

Заметьте Как и для чего всем нам нужно сохранять спокойствие перед "вторжением": несколько советов

Зеленский провел телефонный разговор с Фумио

Владимир Зеленский рассказал, что с премьер-министром Японии Кисида Фумио обсудили:

текущую ситуацию в регионе;

вызовы безопасности;

консолидацию международных усилий;

мирное урегулирование дипломатическим путем;

инфраструктурные проекты.

Вызовы безопасности Европы и Украины

Президент Украины написал, что обсудили с премьер-министром Италии Марио Драги вызовы безопасности, которые стоят перед Украиной и Европой.

Обменялись мнениями по активизации работы всех переговорных форматов и разблокированию мирного процесса,

– заявил Зеленский.

Президент подытожил, что ценит поддержку Украины со стороны Италии.

Последние новости о вероятном нападении России на Украину

15 февраля Россия заявила об отводе части своих войск. В частности по причине завершения части учений говорят о перемещении подразделений Южного и Западного военных округов с территории Беларуси. Там сейчас продолжаются учения "Союзная решимость-2022".

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поверит в отвод войск тогда, когда это увидит. Тогда же поверит в деэскалацию.

15 февраля Верховная Рада обратилась к ООН, а также другим международным организациям с постановлением из-за эскалации Россией ситуации безопасности вокруг Украины, а также относительно непризнания так называемых "квазиреспублик" на Донбассе.

Обращение направят в ООН, НАТО, ПАСЕ, Еврокомиссию и Европарламент.

Зеленский обратился из-за возможного нападения России 16 февраля – смотрите видео

Полный текст публикации Владимира Зеленского

Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Японии Кисидой Фумио. Говорили о текущей ситуации в регионе, проблемах безопасности, консолидации международных усилий, мирном урегулировании дипломатическим путем, инфраструктурных проектах. Благодарен Японии за твердую поддержку Украины.