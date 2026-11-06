Украина передала США предложения по результатам переговоров в Абу-Даби, – Зеленский

В пятницу, 6 ноября, Украина и лидеры стран NB8 (Северно-Балтийская восьмерка) скоординировали свои позиции перед трехсторонней встречей в Абу-Даби. Киев уже передал американской стороне предложения относительно ожидаемых результатов.

Об этом сообщил президент Украины.

Что сказал Зеленский?

Владимир Зеленский отметил, что дипломатическому диалогу предшествовал ряд шагов, среди которых встреча в Брюсселе с участием представителей НАТО и европейских стран. Кроме того, украинская сторона поддерживает регулярные контакты с представителями президента США, а переговорные группы находятся в постоянном взаимодействии.

По словам главы государства, главной задачей остается обеспечение практических результатов предстоящего раунда переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, которые пройдут 10 – 11 ноября. Для этого украинские предложения уже переданы американским партнерам.

Все участники переговоров согласились, что архитектура европейской безопасности не может обсуждаться без непосредственного участия европейских наций. Партнеры также подтвердили, что безусловным приоритетом реальной дипломатии является как можно более быстрое завершение войны России против Украины.

Сообщил о потребностях перед этой зимой: энергетика и, конечно, ПВО. Спасибо за готовность помогать,

– отметил Зеленский.

Украина и лидеры стран NB8 договорились продолжить совместную координацию и детальное согласование позиций для дальнейшего усиления защиты и дипломатического давления.

Напомним, советник Офиса Президента Сергей Лещенко рассказал в эфире телемарафона, что Украина во время трехсторонних консультаций в Абу-Даби 10 – 11 ноября поднимет вопрос остановки войны по линии фронта. Киев отвергает территориальные уступки и предлагает перемирие в энергетике и море.