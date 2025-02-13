Зеленский обсудил с Сырским назначение Голубцова заместителем командующего Воздушных сил

Владимир Зеленский совместно с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским обсудил, как усилить украинские Воздушные силы.

Президент дал ему важное поручение, которое касается кадровых изменений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение украинского президента.

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Какие кадровые изменения планируют

Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с Александром Сырским потребность в укреплении Воздушных сил ВСУ, а именно авиационного компонента – военной авиации. Поэтому президент поручил ему переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым.

Доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушными силами,

– сообщил он.

Пока никаких дополнительных деталей по этому поводу глава государства не указал.

К слову, также в обращении он поделился информацией о том, что Силы обороны Украины добились хорошего результата на фронте. Президент не детализировал, где конкретно СОУ добились успехов. По его словам, еще были очень важны доклады военных.