Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для украинцев
Источник:Владимир Зеленский в твиттере
Владимир Зеленский 1 ноября провел переговоры с Джастином Трюдо. Политики обсудили, в частности, упрощение поездок в Канаду для украинских граждан.
Президенту Украины и канадскому премьер-министру удалось пообщаться на полях климатического саммита, проходящего в Глазго. Об этом глава нашего государства сообщил на своей странице в твиттере.
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"Во время встречи на COP26 поблагодарил Джастина Трюдо за неизменную поддержку Украины со стороны Канады, наших евроинтеграционных устремлений и обретения членства в НАТО", – отметил Владимир Зеленский.
Положительно оценили и действие соглашения о свободной торговле. Обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины,
– добавил президент.
Президент встретился с Трюдо / Фото из твиттера Владимира Зеленского
Трюдо поддерживает Украину
- Глава правительства Канады заверил, что поддержка суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не пошатнется.
- Политик убедительно заявил, что рад работать над построением прочного партнерства между украинским и канадским государствами.
Текст публикации Владимира Зеленского:
Во время встречи на COP26 поблагодарил Джастина Трюдо за неизменную поддержку Украины со стороны Канады, наших евроинтеграционных устремлений и обретения членства в НАТО. Положительно оценили действие соглашения о свободной торговле. Обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины.