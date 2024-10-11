Зеленский имел 5 основных запросов к партнерам в турне по Европе, – Politico
Источник:Politico
Владимир Зеленский за 36 часов посетил Великобританию, Италию, Германию и Францию. Президент Украины в своем турне сосредоточился на 5 основных запросах ко всем 4 партнерам.
Об этом пишут журналисты издания Politico. Кроме того, Зеленский также обсудил План победы с новым генсекретарем НАТО Марком Рютте.
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Какие 5 основных запросов имел Зеленский к партнерам из Европы
- Приглашение Украины в НАТО
Журналисты отмечают, что первым запросом Зеленского ко всем партнерам могло стать приглашение Украины в НАТО. Однако в издание предполагают, что в ближайшее время получить такое приглашение очень непросто. Ведь против все еще выступают США и Германия, поэтому шансы на это "крайне малы".
Зато Киев приступил к подписанию 20 двусторонних соглашений с различными союзниками по безопасности, направленных на установление более тесных связей в сфере безопасности. Но они все же не являются полноценно теми гарантиями безопасности, которые дает членство в НАТО.
- Усиление прикрытия неба Украины
В Politico отметили, что второй запрос, с которым ехал Зеленский, это защита неба Украины. Такую инициативу можно было бы реализовать, если бы Польша и Румыния согласились сбивать российские дроны и ракеты, летящие в их сторону.
Однако журналисты отмечают, что шансы на выполнение такой просьбы минимальны. Потому что союзники боятся втягиваться в войну с Россией.
В то же время партнеры могут передать Украине дополнительные системы ПВО. В этом вопросе приоритетными для Киева являются дополнительные батареи Patriot и SAMP/T.
- Разрешения на удары вглубь территории России западным оружием
Владимир Зеленский на встречах с руководителями Франции, Италии, Великобритании и Германии также просил о разрешении на удары вглубь России западным оружием.
Однако главы стран Европы продолжают скептически относиться к этому шагу, ведь опасаются, что это может привести к эскалации войны. По мнению Politico, в этом вопросе шансы на продвижение также минимальны.
- Возобновление переговоров по ракетам Taurus
Сейчас Германия решительно отказывается разрешить отправку своих мощных крылатых ракет Taurus в Украину. Несмотря на давление со стороны партнеров по коалиции, чтобы изменить позицию, Шольц ответил последовательным и категорическим "нет".
Предположительно, Зеленский мог попытаться возобновить обсуждение этого вопроса. Однако, как пишет издание, шансы изменить позицию немецких властей являются низкими.
- Продолжение финансирования украинской оборонки партнерами
Украинская власть, как пишет Politico, также хочет привлечь инвестиции от партнеров в свою собственную оружейную промышленность, что поднимет экономику страны и обеспечит ее оружием, которое она сможет использовать против России.
Такие оборонные компании, как Rheinmetall, Nammo и Saab, уже договорились об определенной форме локальных программ производства артиллерии и бронетехники. Дания, Канада и Литва также размещают прямые заказы украинским компаниям. Шансы на продвижение в этом вопросе, по мнению журналистов, очень высоки.