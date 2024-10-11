Зеленский имел 5 основных запросов к партнерам в турне по Европе, – Politico

Владимир Зеленский за 36 часов посетил Великобританию, Италию, Германию и Францию. Президент Украины в своем турне сосредоточился на 5 основных запросах ко всем 4 партнерам.

Об этом пишут журналисты издания Politico. Кроме того, Зеленский также обсудил План победы с новым генсекретарем НАТО Марком Рютте.

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Какие 5 основных запросов имел Зеленский к партнерам из Европы

Приглашение Украины в НАТО

Журналисты отмечают, что первым запросом Зеленского ко всем партнерам могло стать приглашение Украины в НАТО. Однако в издание предполагают, что в ближайшее время получить такое приглашение очень непросто. Ведь против все еще выступают США и Германия, поэтому шансы на это "крайне малы".

Зато Киев приступил к подписанию 20 двусторонних соглашений с различными союзниками по безопасности, направленных на установление более тесных связей в сфере безопасности. Но они все же не являются полноценно теми гарантиями безопасности, которые дает членство в НАТО.

Усиление прикрытия неба Украины

В Politico отметили, что второй запрос, с которым ехал Зеленский, это защита неба Украины. Такую инициативу можно было бы реализовать, если бы Польша и Румыния согласились сбивать российские дроны и ракеты, летящие в их сторону.

Однако журналисты отмечают, что шансы на выполнение такой просьбы минимальны. Потому что союзники боятся втягиваться в войну с Россией.

В то же время партнеры могут передать Украине дополнительные системы ПВО. В этом вопросе приоритетными для Киева являются дополнительные батареи Patriot и SAMP/T.

Разрешения на удары вглубь территории России западным оружием

Владимир Зеленский на встречах с руководителями Франции, Италии, Великобритании и Германии также просил о разрешении на удары вглубь России западным оружием.

Однако главы стран Европы продолжают скептически относиться к этому шагу, ведь опасаются, что это может привести к эскалации войны. По мнению Politico, в этом вопросе шансы на продвижение также минимальны.

Возобновление переговоров по ракетам Taurus

Сейчас Германия решительно отказывается разрешить отправку своих мощных крылатых ракет Taurus в Украину. Несмотря на давление со стороны партнеров по коалиции, чтобы изменить позицию, Шольц ответил последовательным и категорическим "нет".

Предположительно, Зеленский мог попытаться возобновить обсуждение этого вопроса. Однако, как пишет издание, шансы изменить позицию немецких властей являются низкими.

Продолжение финансирования украинской оборонки партнерами

Украинская власть, как пишет Politico, также хочет привлечь инвестиции от партнеров в свою собственную оружейную промышленность, что поднимет экономику страны и обеспечит ее оружием, которое она сможет использовать против России.

Такие оборонные компании, как Rheinmetall, Nammo и Saab, уже договорились об определенной форме локальных программ производства артиллерии и бронетехники. Дания, Канада и Литва также размещают прямые заказы украинским компаниям. Шансы на продвижение в этом вопросе, по мнению журналистов, очень высоки.